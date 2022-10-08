رئيس مهرجان الإسكندرية: وزيرة التضامن صاحبة دور قوي في دعم السينما

حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على مشاهدة أفيشات الأفلام، خلال حضورها ندوة "قضايا الحماية الاجتماعية والوعي المجتمعي"، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ومعرض"ديارنا" للمنتجات اليدوية، بصحبة الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والفنانة شيرين.

وزيرة التضامن بمهرجان الإسكندرية

وألقى الناقد الأمير أباظة كلمة قال فيها: "وزيرة التضامن نيفين القباج سينمائية قديمة وعملت من قبل مع يوسف شاهين، وهذا اللقاء يتكرر سنويا، فالوزيرة تقدم دورًا قويًا لدعم السينما في قضايا الحماية الإجتماعية والوعي المجتمعي".

أفلام وزارة التضامن

ويضم برنامج أفلام وزارة التضامن الاجتماعي بـ مهرجان الإسكندرية، عرض 3 أفلام وهي "بلدنا الحلوة" ومدة الفيلم 4 دقائق، ويناقش قضية قيم المواطنة المصرية واحترام التنوع ضد التطرف والتشدد الديني والاجتماعي في المناطق التي عانت من التطرف والأحداث الإرهابية في صعيد مصر، ودور الجمعيات الأهلية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تكوين مساحات مدنية تضم جميع المواطنين تحت شعار " كلنا مصريون.. تنوعنا قوة"، والفيلم إنتاج وزارة التضامن، وإخراج مهند دياب.

كما يعرض أيضًا فيلم "العلم نور" ومدته 4 دقائق، ويقدم نموذجًا لدمج مكلفات الخدمة العامة في تنفيذ فصول محو الأمية للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة"، مع دمج رسائل برنامج وعي في المناهج المستخدمة في تلك الفصول، والفيلم إنتاج وزارة التضامن، وإخراج مهند دياب.

ويختتم البرنامج بعرض فيلم "نقطة ومن أول السطر" ومدته 4 دقائق، ويقدم ديكودراما خاصة عن الزواج المبكر ومخاطره على الفتاة صحيًا وجسديًا واجتماعيًا، والفيلم إنتاج وزارة التضامن، وإخراج مهند دياب.