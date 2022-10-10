جهاز تنمية المشروعات: 100 عارض في «تراثنا» من ذوي الهمم

ناقش الإعلامي يوسف الحسيني، عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية انطلاق معرض تراثنا، لعرض المنتجات اليدوية للموسم الرابع على التوالي بسواعد شبابية منتجة.

عبد الملك: ندعو كل المصريين زيارة المعرض

وقال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن معرض تراثنا به 1116 عارضا يعدوا فنانين في الحرف اليدوية، وندعو كل المصريين زيارة المعرض لمعرفة التنوع فى المنتجات اليدوي.

وأضاف خلال حواره بالبرنامج، «يشارك فى المعرض من دول العالم العربي السعودية والأردن والسودان، وكذلك يشارك 100 عارض من ذوي الهمم، المعرض سوق كبير جدا للمستهلك لمشاهدة منتجات يدوية جيدة وبأسعار جيدة جدا».

تصدير المنتجات للخارج

وقالت رانيا شوقي، مصممة منسوجات عارضة للمفروشات من القطن المصري بمعرض تراثنا، إنها تصمم مفروشات متطورة باستخدام أشكال متنوعة، وتصدر المنتجات في الخارج.

وأشارت «شوقي» إلى أنها تستخدم تقنيات الصناعة في تشغيل أكبر عدد ممكن من السيدات والشباب.