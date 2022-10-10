اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير.. سيناء التنمية تمحو الإرهاب»
كتب:
محمود البدوي
07:36 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 11 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «الوطن» ترصد إنجازات الدولة في «أرض الفيروز» بعد عام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- «مصر بتتغير».. سيناء.. التنمية تمحو الإرهاب
- 700 مليار جنيه استثمارات خلال 8 سنوات
- إنشاء 6 مدن جديدة و17 تجمعا و54 ألف وحدة سكنية
- 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بمدن القناة
- إقامة 18 تجمعا زراعيا.. وبدء التجهيز لزراعة 400 ألف فدان
- القوات المسلحة وضعت مراحل متعددة لمكافحة النشاط الإرهابي والإجرامي بـ 6 عمليات عسكرية ضخمة: «نسر 1 و2» و« حق الشهيد 1 و2 و3 » والعملية الشاملة «سيناء 2018».
- تعليم وصحة وحماية اجتماعية.. إنشاء 4 جامعات أهلية و 440 مدرسة
- تطوير 42 مستشفى وعلاج 180 ألفا بـ1.7 مليار جنيه
- 102 ألف أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»
- منطقة جذب عالمي.. شرم الشيخ تستضيف قمة المناخ «cop27»
- افتتاح ملتقى «التجلي الأعظم» قريبا ليكون مزارا عالميا
- إحياء مسار العائلة المقدسة التاريخي
- «السيسي» لخريجي الشرطة: مصر أمانة في أعناقكم
- مصر تسجل أعلى معدل في زيادة الاستثمار منذ 10 سنوات
الصفحة الثانية
- «الشيوخ» يوافق على إنشاء «المجلس الأعلى لتمويل وصناعة السيارات صديقة البيئة»
- «الحوار الوطني» يستعد لجلسات نقاشية بمشاركة جميع القوى
- بدء اجتماعات الدورة الـ 62 لهيئة مياه النيل بين مصر والسودان
- حملة ترويجية للمقاصد المصرية خلال مباريات الدوري الإنجليزي
- البنك الدولي يمول 14 مشروعا تنمويا بـ 7 مليارات دولار
- الأهلي يكافئ لاعبيه ماديًا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري
- استجابة لـ «الوطن».. محافظ الشرقية يصرف معاشا لمواطن وشقيقته
- روسيا ترد على استهداف «جسر القرم» بـ 75 صاروخا على أوكرانيا
الصفحة الثالثة
- «الوطن» تفتح ملف تعمير سيناء بالمشروعات العملاقة بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- «مصر بتتغير» سيناء.. التنمية تمحو الإرهاب
- أرض الفيروز على خريطة التنمية الشاملة
الصفحة الرابعة
- تحديات واجهت التنمية.. الاستراتيجية الجديدة تتغلب على معوقات التطوير
- «العمدة»: 3 تحديات واجهت الاستثمار.. و«فهمي»: المنطقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية
- 700 مليار جنيه استثمارات في 8 سنوات.. وجه جديد لأرض الفيروز
- محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة البنية التحتية.. وزراعة 400 ألف فدان
- «المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: الاقتصاد الأخضر أبرز محاور
التعمير.. والدولة حريصة على تفادي سلبيات الحكومات السابقة تجاه سيناء
- توطين 3 ملايين مواطن في شمال سيناء بإنشاء مشروعات تنموية.. وإنفاق 240 مليون جنيه في قطاع التعليم
الصفحة الخامسة
- يد تبني.. ويد تحمل السلاح
- 6 عمليات عسكرية لتطهيرها من «فلول الإرهاب»
- قبائل سيناء تتوحد خلف الدولة في معركة «البناء والقضاء على التطرف»
- «العمدة»: تنمية سيناء ملف أمن قومي.. والحياة عادت إلى طبيعتها
الصفحة السادسة
- «تنمية عمرانية».. 6 مدن جديدة و17 تجمعا و54 ألف وحدة سكنية
- «فودة»: توفير 141 مسكنا متكاملا.. وزيادة التجمعات لتوفير حياة كريمة لكل المصريين
- 481 منشأة للحماية من السيول.. وتبطين ترع بمساحة 116 كيلو
- برامج ومبادرات للحماية الاجتماعية ومشروعات لاكتشاف المواهب
- «صحة وتعليم»: 4 جامعات أهلية و 440 مدرسة.. وتطوير 42 مستشفى
الصفحة السابعة:
- تشجيع الاستثمار.. 3 مراكز للخدمة و482 فرصة استثمارية وصناعية
- 5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة ونصف تريليون جنيه لرفع كفاءة الطرق
- «التجلي الأعظم».. أكبر ملتقى روحاني للديانات الثلاث
- «شرم الشيخ» تستضيف «cop 27».. وتقرير: مصر قائد للطاقة الشمسية
الصفحة الثامنة والأخيرة
- في اليوم العالمي للفتاة.. أنتي الأفضل «تحت العشرين»
- «جنى»: احترفت «اليوجا» في 50 ساعة
- «هند»: تطوير العقول يبدأ بالأنشطة الطلابية
- «حبيبة»: من شابه أباه «في الرسم» فما ظلم
- له حظ من اسمه: «سكر» يحلي أفواه الزبائن بـ «غزل البنات»
- «ع الطبلة والمزمار».. مسيحيون يحتفلون بـ «المولد» مع المسنين