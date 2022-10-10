اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مصر بتتغير.. سيناء التنمية تمحو الإرهاب»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 11 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الوطن» ترصد إنجازات الدولة في «أرض الفيروز» بعد عام من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- «مصر بتتغير».. سيناء.. التنمية تمحو الإرهاب

- 700 مليار جنيه استثمارات خلال 8 سنوات

- إنشاء 6 مدن جديدة و17 تجمعا و54 ألف وحدة سكنية

- 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بمدن القناة

- إقامة 18 تجمعا زراعيا.. وبدء التجهيز لزراعة 400 ألف فدان

- القوات المسلحة وضعت مراحل متعددة لمكافحة النشاط الإرهابي والإجرامي بـ 6 عمليات عسكرية ضخمة: «نسر 1 و2» و« حق الشهيد 1 و2 و3 » والعملية الشاملة «سيناء 2018».

- تعليم وصحة وحماية اجتماعية.. إنشاء 4 جامعات أهلية و 440 مدرسة

- تطوير 42 مستشفى وعلاج 180 ألفا بـ1.7 مليار جنيه

- 102 ألف أسرة تستفيد من «تكافل وكرامة»

- منطقة جذب عالمي.. شرم الشيخ تستضيف قمة المناخ «cop27»

- افتتاح ملتقى «التجلي الأعظم» قريبا ليكون مزارا عالميا

- إحياء مسار العائلة المقدسة التاريخي

- «السيسي» لخريجي الشرطة: مصر أمانة في أعناقكم

- مصر تسجل أعلى معدل في زيادة الاستثمار منذ 10 سنوات

الصفحة الثانية

- «الشيوخ» يوافق على إنشاء «المجلس الأعلى لتمويل وصناعة السيارات صديقة البيئة»

- «الحوار الوطني» يستعد لجلسات نقاشية بمشاركة جميع القوى

- بدء اجتماعات الدورة الـ 62 لهيئة مياه النيل بين مصر والسودان

- حملة ترويجية للمقاصد المصرية خلال مباريات الدوري الإنجليزي

- البنك الدولي يمول 14 مشروعا تنمويا بـ 7 مليارات دولار

- الأهلي يكافئ لاعبيه ماديًا بعد الفوز على الاتحاد المنستيري

- استجابة لـ «الوطن».. محافظ الشرقية يصرف معاشا لمواطن وشقيقته

- روسيا ترد على استهداف «جسر القرم» بـ 75 صاروخا على أوكرانيا

الصفحة الثالثة

- «الوطن» تفتح ملف تعمير سيناء بالمشروعات العملاقة بعد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

- «مصر بتتغير» سيناء.. التنمية تمحو الإرهاب

- أرض الفيروز على خريطة التنمية الشاملة

الصفحة الرابعة

- تحديات واجهت التنمية.. الاستراتيجية الجديدة تتغلب على معوقات التطوير

- «العمدة»: 3 تحديات واجهت الاستثمار.. و«فهمي»: المنطقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية

- 700 مليار جنيه استثمارات في 8 سنوات.. وجه جديد لأرض الفيروز

- محافظ شمال سيناء: رفع كفاءة البنية التحتية.. وزراعة 400 ألف فدان

- «المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»: الاقتصاد الأخضر أبرز محاور

التعمير.. والدولة حريصة على تفادي سلبيات الحكومات السابقة تجاه سيناء

- توطين 3 ملايين مواطن في شمال سيناء بإنشاء مشروعات تنموية.. وإنفاق 240 مليون جنيه في قطاع التعليم

الصفحة الخامسة

- يد تبني.. ويد تحمل السلاح

- 6 عمليات عسكرية لتطهيرها من «فلول الإرهاب»

- قبائل سيناء تتوحد خلف الدولة في معركة «البناء والقضاء على التطرف»

- «العمدة»: تنمية سيناء ملف أمن قومي.. والحياة عادت إلى طبيعتها

الصفحة السادسة

- «تنمية عمرانية».. 6 مدن جديدة و17 تجمعا و54 ألف وحدة سكنية

- «فودة»: توفير 141 مسكنا متكاملا.. وزيادة التجمعات لتوفير حياة كريمة لكل المصريين

- 481 منشأة للحماية من السيول.. وتبطين ترع بمساحة 116 كيلو

- برامج ومبادرات للحماية الاجتماعية ومشروعات لاكتشاف المواهب

- «صحة وتعليم»: 4 جامعات أهلية و 440 مدرسة.. وتطوير 42 مستشفى

الصفحة السابعة:

- تشجيع الاستثمار.. 3 مراكز للخدمة و482 فرصة استثمارية وصناعية

- 5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة ونصف تريليون جنيه لرفع كفاءة الطرق

- «التجلي الأعظم».. أكبر ملتقى روحاني للديانات الثلاث

- «شرم الشيخ» تستضيف «cop 27».. وتقرير: مصر قائد للطاقة الشمسية

الصفحة الثامنة والأخيرة

- في اليوم العالمي للفتاة.. أنتي الأفضل «تحت العشرين»

- «جنى»: احترفت «اليوجا» في 50 ساعة

- «هند»: تطوير العقول يبدأ بالأنشطة الطلابية

- «حبيبة»: من شابه أباه «في الرسم» فما ظلم

- له حظ من اسمه: «سكر» يحلي أفواه الزبائن بـ «غزل البنات»

- «ع الطبلة والمزمار».. مسيحيون يحتفلون بـ «المولد» مع المسنين