أحد أقارب سمير صبري لـ«الوطن»: لا توجد خلافات بين الورثة على ممتلكاته

شهدت الساعات القليلة الماضية، أنباءً تُفيد وقوع خلافات بين ورثة الفنان الراحل سمير صبري، والبالغ عددهم 5 أشخاص، خلال عملية حصر الممتلكات، تمهيدًا لتوزيع التركة.

وانفردت «الوطن»، بأسماء ورثة سمير صبري، بعد الحصول على نسخة ضوئية من «إعلام الوراثة»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

لا توجد أي خلافات إطلاقًا

وقال أحد الورثة، لـ«الوطن»، - رفض ذكر اسمه - إنه لا توجد أي خلافات إطلاقًا، ولا داعٍ لذلك من الأساس، حيث لازال المُحامي الخاص بالعائلة يواصل حصر الممتلكات حاليًا، تمهيدًا لبدء إجراءات التوزيع.

ونفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن تنازل الفنان سمير صبري، عن جميع ممتلكاته، قبل وفاته، لابنة خالته، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، «توصلنا إلى أنّ سمير ترك، عقارين، وسيارة، ولازالنا نبحث عن باقي المقتنيات والممتلكات الموجودة في الإسكندرية».

إعلام الوراثة يؤكد عدم وجود ابن لـ سمير صبري

وكانت «الوطن»، حصلت على نسخة ضوئية من وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، حيث تبين أنّ الفنان الراحل لم يكن له ابن، كما كان يزعم طوال حياته، فيما ينحصر ورثته في «أولاد أبناء عمومة»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.