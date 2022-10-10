«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن».. «أمن مصر في إيد رجال»

أشادت الإعلامية آية جمال الدين، بملف جريدة الوطن «أمن مصر في إيد رجال»، مؤكدة أنّها «لفتة جميلة جدًا من الجريدة».

وقال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إن تناول جريدة الوطن لملف «أمن مصر في إيد رجال» يأتي في توقيت هام جدًا، حيث جرى اليوم تخريج أبطال جدد لمنظومة الأمن في مصر من أكاديمية الشرطة.

3 محاور رئيسية لملف «الوطن»

وأضاف عبدالراضي، في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية DMC، أنّ الملف يقوم على 3 محاور رئيسية، الأول يرتبط بـ أكاديمية الشرطة مصنع الرجال، التي تضم 4 كليات ومركز للبحوث، وتضم إضافة للطلاب المصريين العديد منهم الطلاب الأشقاء والأجانب، كاشفًا عن أنّها أول كلية شرطية تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه.

أما المحور الثاني، فأوضح مدير تحرير جريدة الوطن، أنّه مرتبط بمكافحة الإرهاب ومنع الجرائم البؤرية، حيث استطاع رجال الداخلية ورجال الأمن الوطني التعامل مع 1600 بؤرة إرهابية والسيطرة عليها ومنع العديد من الجرائم الإرهابية قبل ارتكابها، وهو ما لم يحدث بهذه الصورة في أي دولة من دول العالم.

السجون تحولت من زنازين عقابية إلى مؤسسات إصلاحية وتأهيلية

وأكمل «عبد الراضي»: أنّ رجال الشرطة تدخلوا للتعامل مع أباطرة المخدرات والعنف والبلطجة بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الطويلة، مثل عزت حنفي امبراطور النخيلة بـ محافظة أسيوط.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ المحور الثالث ارتبط بالسجون، وكيف تحولت من زنازين عقابية إلى فكرة إصلاح وتأهيل وتعليم وتثقيف، حيث جرى استبدال أسم السجون بـ«مراكز الإصلاح»، أما الجزء الأخير الذي طعّمت الجريدة الملف به، هو التحية للشهداء الذين تركوا أسرهم لحماية الوطن، باختلاف أعمارهم، بداية من رتبة ملازم، وبمختلف المناطق كشهداء الواحات وشهداء سيناء وشهداء القاهرة على أبواب المديرية.