وزير الداخلية يجدد العهد للرئيس السيسي: كل الجهد والعطاء لخدمة الوطن

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنّ جهاز الشرطة يجدد العهد خلف قائد مسيرة نهضة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: «على عهدنا نمضي خلف قيادتكم الحكيمة، ونبذل كل الجهد والدم والعطاء لخدمة الوطن والتصدي للطامعين».

تدريس حقوق الإنسان في كلية الشرطة

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022، أنّ ثوابت الاستراتيجية وحقوق الإنسان، أصبحت من المبادئ في آليات أداء العمل الأمني، ويعتمد على منهج علمي يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة، كما يجري إعداد مناهج متطورة وفقا لأحدث النظم الدولية، في مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

الاستراتيجية الأمنية تهدف لحفظ مقدرات الوطن

وتحدّث توفيق، عن الثوابت الاستراتيجية الأمنية التي تهدف لحفظ مقدرات الوطن وقراءة المشهد للتصدي لأشكال الجريمة والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى لنشر الشائعات والتشكيك في حجم الجهود المبذولة لخدمة الشعب المصري، مضيفًا خلال كلمته، أنّه بالوعي ندرك المخططات الآثمة وتضطلع الوزارة بمفهوم الأمن الشامل وإعداد رجل شرطة عصري لمواجهة تطور الجريمة بشتى صورها واستخدام الأساليب الحديثة في التدريب.

مناهج تدريبية للتعامل مع ذوى الهمم

وأوضح وزير الداخلية، أنّ الوزارة تولي شمول المناهج التدريبية لآليات التعامل مع ذوي الهمم أهمية، لمن يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدي عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإيذاء النفسي، وتقديم الدعم وتدريس مواد حقوق الإنسان وتطوير الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين.