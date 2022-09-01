استمرار أعمال تحسين مياه الشرب في مطوبس بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

واصلت مبادرة «حياة كريمة»، أعمال تحسين مياه الشرب في قرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا بمطوبس، بإجمالي 625 مشروعا، بتكاليف بلغت 6.5 مليار جنيه.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من 7 مشروعات تأهيل ترع بمحور الري بنسب تنفيذ 100%، ضمن مشروعات البرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، وهي عملية تأهيل ترعة سيدي يوسف من الفم وحتى 6.5 كيلو، ومن 6.5 كيلو لـ11 كيلو، ومن 11 كيلو لـ14 كيلو، وتبطين وتأهيل وصلة السعداء، وترعة سيدي يوسف من 14 كيلو لـ18.500 متر، وترعة الحلوة «الروس»، وترعة منية المرشد القديمة.

تأهيل وتبطين ترعة القشاشي

وقال «نور الدين»، إنه جارٍ العمل في 8 مشروعات أخرى، إذ يتم تأهيل وتبطين ترعة القشاشي، والكويعة، ودير الغنايمة، وامتداد بحر القصابي، والقصابي الجديد، وترعة سيدي جابر بالجزيرة الخضراء، ومنية المرشد الجديدة وفروعها، وترعة خليج برمبال.

وأضاف أنه تم الانتهاء من 13 عملية تحسين خدمة لمياه الشرب بالقرى، وهم إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب لإبيانة وتوابعها، ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمسرات الرصف بين القرى، وبأرض استصلاح الأراضي وقرى قومسيون غرب وتوابعها، وقرى قومسيون شرق وتوابعها، وقرى خليج قبلي وتوابعها، وقرى منية المرشد، وقرية برج مغيزل وتوابعها، وبرمبال وتوابعها، وقرية الجزيرة الخضراء وتوابعها، والترعة الفرعية بأرض الجمعية، وقرى وقف بحري وتوابعها.

توسعة محطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 95%

وأشار «نور الدين»، إلي أنه جاري العمل بـ8 مشروعات تأهيل وتوسعة لمحطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 95%، بمحطة شرب أبو إسماعيل، والمنطقة الشمالية، وعمليات تحسين المياه بقرى مركز مطوبس، وقرى القني والجواد الشرقي والغربي، وكوم دميس وتوابعها، ومنية المرشد، وقرى خط الريف، وبني بكار.