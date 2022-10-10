ضبط سيارة محملة بدقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا

ضبطت إدارة التموين في مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين سيارة محملة بـ 51 شكارة دقيق مخابز مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

التحفظ على الدقيق والسيارة المضبوطة

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم تشكيل حملة بقيادة صلاح عبدالله مدير تموين العدوة، وربيع محمد، مدير الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 51 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

منع الاحتكار والغش التجاري بالأسواق

واستعرض محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي الأسبوع الماضي جهود مديرية التموين خلال شهر، حيث أسفرت الحملات المنفذة عن تحرير 3300 مخالفة تموينية للأسواق والمخابز البلدية، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين كرادع لمنع كافة صور ومظاهر الغش التجاري والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الرضا بين المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه في مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 2732 مخالفة، جاءت ما بين «نقص وزن ـ توقف عن الإنتاج ـ تصرف وتجميع ـ سجلات ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات».

في مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير 568 مخالفة تنوعت ما بين «عدم إعلان عن أسعارـ بيع أزيد من الأسعار المقررة ـ صلاحية ـ إدارة منشأة بدون ترخيص ـ غش تجاري ـ تجار تموين ـ جزارة ـ بوتاجاز».