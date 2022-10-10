توزيع 10 آلاف شجرة على القرى والأحياء لتشجير الطرق الرئيسية في المنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال زراعة عدد من الأشجار المثمرة والزينة بمدخل مدينة سمالوط شمال المحافظة، حيث بدأت الوحدة المحلية في توزيع أكثر من 7 آلاف شجرة، من إجمالي 10 آلاف سيتم زراعتها بالوحدات القروية والأحياء، وذلك بمشاركة الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكذلك الجهود المصرية في ملف المناخ.

جاء ذلك بحضور أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والأزهر والكنيسة وممثلي المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

تشجير الطرق الرئيسية والفرعية والصحراوية

ووجه المحافظ الشكر للجهات المشاركة في أعمال المبادرة، وذلك في لقاء عقده بمقر الوحدة المحلية لسمالوط، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، والصحراوية، ومراكز الشباب والمدارس والمستشفيات وقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار، أو الإضرار بها.

وأكد المحافظ على تسخير كافة الامكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.

التوسع في زراعة المسطحات الخضراء

من جانبه، أوضح أحمد راشد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تستهدف زراعة أكثر من 10 آلاف شجرة على جانبي الطرق العامة والصحراوية، مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الاعمال فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.

وأضاف رئيس المركز، انه تم وضع خطة لتنفيذ المبادرة وزراعة الأشجار وتتمثل في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع القرى والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.