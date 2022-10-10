محافظ المنيا يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بـ4 مدارس فنية

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، على تخفيض مجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي الفني للعام الدراسي 2022 / 2023، لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

تخفيض القبول بـ4 مدارس فنية في المنيا

المدارس التي جرى تخفيض درجات القبول بها هي «المنيا الفندقية للبنات، 230 درجة بدلا من 235، والخدمات 200 درجة بدلا من 210، برطباط الصناعية للبنات بمركز مغاغة 153 درجة بدلا من 155، أبوقرقاص الصناعية للبنين 155 درجة بدلا من 160، حميدة الجندي التجارية لمشتركة للبنين بمغاغة 142 درجة بدلا من 144».

خفض درجات القبول بمدارس الثانوي العام

وكان محافظ المنيا، وافق في وقت سابق على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام من 215 درجة إلى 212 درجة لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.

وأجرى المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا زيارة تفقدية لمدرسة بنى مزار الثانوية الصناعية العسكرية، وتفقد الفصول الدراسية، والورش، واطمئن على انتظام الدراسة وحضور الطلاب، وسير العملية التعليمية.