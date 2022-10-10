رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من «صنايعية مصر»

كتب:

إلهام زيدان
11:31 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني تشهد حفل تخرج صنايعية مصر

الدكتورة نيفين الكيلاني تشهد حفل تخرج صنايعية مصر

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة للدارسين بمبادرة «صنايعية مصر»، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تضمن الحفل معرضًا لمشروعات تخرج الشباب في مجالات «الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحُلي»، والذين جرى تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية، وأشرف عليهم نخبة من  المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية من العاملين بالمركز.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة تشهد معرض إنتاج مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي

وزيرة الثقافة تتواصل مع أحمد كمالي للوقوف على تطورات حالته الصحية

وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج دفعتين من طلاب معهد الموسيقى العربية

وزيرة الثقافة: «نبحث طرق علاج المؤرخ أحمد كمالي على نفقة الدولة»

وزيرة الثقافة تُشارك في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية بالمكسيك

وزيرة الثقافة تشهد حفل تحكيم مشاريع تخرج معهد السينما «دفعة يحيى عزمي»
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.