وزيرة الثقافة تشهد حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة من «صنايعية مصر»

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل تخرج الدفعتين الثانية والثالثة للدارسين بمبادرة «صنايعية مصر»، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تضمن الحفل معرضًا لمشروعات تخرج الشباب في مجالات «الخزف، النحاس، التطعيم بالصدف، الخيامية، قشرة الخشب وفنون الحُلي»، والذين جرى تدريبهم وفق أحدث النظم الدراسية، وأشرف عليهم نخبة من المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، بالإضافة إلى الحرفيين ذوي الكفاءة العالية من العاملين بالمركز.