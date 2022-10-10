خطوات التقدم بمقترح للحكومة ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي.. عبر التطبيق والموقع

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة، والمُقرر عقده خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وأتاحت رئاسة مجلس الوزراء، لكافة المواطنين والخبراء وأصحاب الفكر والآراء، إمكانية إرسال الأفكار والمقترحات والرؤى التي قد يرونها مناسبة لاستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في الفترة المقبلة عبر كلاً من «الموقع الإلكتروني»، و«التطبيق».

خطوات تسجيل آراء ومقترحات في المؤتمر الاقتصادي عبر الموقع الإلكتروني

ولتسجيل الآراء عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، يرجى اتباع هذا الرابط، للدخول إلى قسم «آراء ومقترحات» في الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

ويطلب هذا القسم تسجيل اسم صاحب المقترح أو الفكرة أو الرؤية، والموقع الإلكتروني الخاص به بشكل إجباري، كما يتيح تسجيل الوظيفة للراغب في تسجيلها، فضلاً عن الرأي أو المقترح.

خطوات تسجيل مقترح للمؤتمر الاقتصادي عبر التطبيق الإلكتروني

أما التطبيق الإلكتروني؛ فيتيح أيضاً تسجيل المقترح أو الفكرة أو الرؤية عبر التطبيق؛ حيث يدخل المواطن على «بلاي ستور» أو «آب ستور».

ويدخل المواطن الراغب في تسجيل فكرته أو مقترحه، ويبحث عن تطبيق «المؤتمر الاقتصادي»، ليجد التطبيق يحمل شعار.. «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية».

ويختار المواطن سيكشن «آراء ومقترحات»، للتقدم بفكرته أو مقترحه، على أن يدون المواطن اسمه، ووظيفته، وبريده الإلكتروني، ومقترحه أيضاً.

رئيس الوزراء: 500 مشارك يحضرون فعاليات المؤتمر الاقتصادي

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ذكر في مؤتمر صحفي، أن الحكومة دعت قرابة 21 جهة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بإجمالي من 400 إلى 500 مشارك، على أن تُتاح الفرصة لغير المشاركين في المؤتمر، لتسجيل أفكارهم أو مقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الإلكتروني.