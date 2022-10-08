أمر تنفيذي من بايدن للحد من «الدرون».. وماسك: لم أشتر تويتر بهدف المال

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث عدة، كان من أبرزها، توقيع رئيس البلاد جو بايدن، أمرا تنفيذيا سريا؛ للحد من استخدام الطائرات دون طيار«الدرون» الهجومية خارج مناطق القتال، فيما هاجم الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، الملياردير إيلون ماسك، «تروث سوشيال».

وأصدر بايدن، أمرًا تنفيذيا سريا للحد من استخدام الطائرات دون طيار«الدرون» الهجومية خارج مناطق القتال، وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية، إن «واشنطن» تعتزم تنفيذ عدد أقل من الضربات خارج المناطق العسكرية.

بدوره، وقّع الرئيس الأمريكي، مرسوما لضمان نقل البيانات الشخصية من «الاتحاد الأوروبي» إلى بلاده. وفي مارس الماضي، توصل بايدن و«المفوضية الأوروبية»، إلى اتفاق مبدئي بشأن إطار عمل جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مفوض أوروبي يشيد بضمانات «واشنطن» الجديدة لحماية الخصوصية

ووصف المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، الخطوة بالمهمة للغاية الممهدة لإجراء مماثل من جانب «الاتحاد» يمكن إنجازه بحلول الربيع المقبل، مشيدا بضمانات «واشنطن» الجديدة لحماية الخصوصية، فيما رحب قطاع التكنولوجيا بالمرسوم.

وعلى الجانب الآخر، أشار المحامي النمساوي، الناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى احتمال 90% لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة من المرسوم.

مؤسس «سبيس إكس»: بايدن كبير في السن لولاية رئاسية ثانية

من جانبه، قال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، إن بايدن كبير في السن لولاية رئاسية ثانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

ووصف ماسك، منصة «تروث سوشيال» الخاصة برئيس بلاده السابق دونالد ترامب، بغرفة صدى اليمين، مضيفا خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه لم يشتر «تويتر» من أجل المال.

وأعرب ماسك، عن اعتقاده أن من المهم أن يكون لدى الأشخاص أقصى قدر من الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي.

اقتصاديا، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي ادييمو، إن بوسع السلطات الروسية بيع النفط بأسعار أعلى من سقف حددته الدول الغربية، مضيفا في حديث لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أنّ «موسكو» ستضطر لدفع تكاليف إضافية لضمان خدمات النقل والتأمين.