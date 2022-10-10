أحمد عبدالمجيد ينضم لبطولة مسلسل «تياترو» مع رؤوف عبدالعزيز

انضم الفنان أحمد عبدالمجيد، لـ أحدث أعمال المخرج رؤوف عبدالعزيز مسلسل «تياترو»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب «عبدالمجيد» في بيان صحفي، عن سعادته بالانضمام للعمل الذي يعد التعاون الثاني مع المخرج رؤوف عبدالعزيز بعد تعاونهما في مسلسل «دوبامين»، مشيرا إلى أنه هو من رشحه لبطولة مسلسله الجديد «تياترو»، والذي انطلق في تصويره منذ أيام قليلة.

شخصية أحمد عبد المجيد

وقال عبدالمجيد، إنه تجمعه بـ رؤوف عبدالعزيز علاقة طيبة عقب تعاونهما الأول في «دوبامين»، والذي نال علية إشادات عديدة، موضحا أنه يجسد في «تياترو» شخصية سامي وهو مدير بطلة العمل نغم صالح في المسلسل، وتجمعهما علاقة مضطربة تزداد سوءًا خلال حلقات العمل.

مسلسل «تياترو» تجربة تجمع عدد كبير من الفنانين الشباب وعلى رأسهم الفنانة نغم صالح وأحمد عبدالمجيد، ويشترك معهم عدد من الممثلين ذوي الخبرة الكبيرة ومنهم لطفي لبيب.

ومن جانب آخر يصور عبدالمجيد مشاهده في مسلسل «الضاحك الباكي»، والذي يجسد خلاله شخصية حكمدار إنجليزى يطارد عمرو عبدالجليل ويعمل على قتله خلال الأحداث.

ويعرض لـ أحمد عبدالمجيد هذه الفترة مسلسل «دوبامين»، والذي يقدم خلاله شخصية مؤثرة في العمل أمام ريم مصطفى، كما يعرض له أيضًا مسلسل «وسط البلد» والذي تلعب بطولته الفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان ناصر سيف.