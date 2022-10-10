طرح أغنية فيلم «حظك اليوم» قبل عرضه بالسينمات.. اعرف الموعد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «حظك اليوم» الأغنية الرسمية «بفلوسي لوسي» قبل عرضه في 12 أكتوبر بجميع دور العرض، من غناء عز شهوان وجيلان علاء التي كتبت كلماتها مع محمود فيصل ولحنتها، ومن توزيع عز شهوان.

أحداث فيلم «حظك اليوم»

تبدأ أحداث «حظك اليوم» بتعرف الإنفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري، لكن بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى، ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي.

تفاصيل فيلم «حظك اليوم»

الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة MAD Solutions.

وشهدت الفترة الماضية حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، إذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم «حظك اليوم» وهاشتاج «إحنا بتوع عيد ميلاد» دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.