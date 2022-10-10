ضياء رشوان: الحوار الوطني سيدرس مخرجات المؤتمر الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني عقد الاجتماعين التاسع والعاشر، ففي التاسع كان المجلس منعقدا بأعضائه الأصليين واتخذ قرارات مهمة للغاية، منها أن المجلس منعقد بشكل دائم، ووضع حد أقصى لتلقي الموضوعات وأسماء المشاركين المقترحة من الجهات المختلفة، حتى يمكن لمجلس الأمناء وضع جدول أعمال اجتماعات الحوار الوطني.

عقد جلسات اللجان الفرعية لمدة 3 أيام في الأسبوع على الأقل

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «الحوار الوطني» على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس قرر أن عقد جلسات اللجان الفرعية لمدة 3 أيام في الأسبوع على الأقل، فالمحور السياسي كل يوم سبت والمحور الاقتصادي كل يوم إثنين والمحور الاجتماعي كل يوم أربعاء، وأن يعقد كل محور عددا مفتوحا من الجلسات للجانه، بحيث يمكن عقد 5 جلسات حوار في اليوم الواحد.

إعلان الجدول في الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الجدول سيعلن في الاجتماع القادم لمجلس الأمناء، متضمنا مواعيد الجلسات لفترة زمنية تمتد لأسبوعين إلى شهر، أما القرار الأخير الذي اتخذه المجلس في الاجتماع التاسع فإنه يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده الحكومة من 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر.

وأشار، إلى أن مجلس الأمناء تلقى بترحاب شديد الدعوة العلنية الذي وجهها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي لدعوة مقرري ومقرري مساعدي المؤتمر، كما أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستكون تحت نظر الحوار الوطني لتدارسها.