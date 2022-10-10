تفاصيل الاجتماعين التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني.. «فيديو»

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الاجتماع التاسع لمجلس أمناء الحوار الوطني، عُقد ظهر اليوم، ويعقبه اجتماع مجلس الأمناء العاشر، عصرا، مع مقرري المحاور الرئيسية الثلاثة «الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، ومقرري المساعدين للجان الفرعية المختلفة، على أن يشمل الاجتماع طرح ومناقشة الأجندة المقترحة من كل اللجان الفرعية، وفقا لما تم إعداده خلال الفترة الماضية.

المتحاورون حددوا نقاط البحث والمناقشة

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أن من حدد نقاط البحث والمناقشة هم المتحاورين أنفسهم، فالأحزاب السياسية هي التي طرحت الإشكاليات التي يجب مناقشتها داخل لجنة الأحزاب السياسية، وتحدثوا عن النقاط الرئيسية والفرعية التي يجب الاستماع إليها، فضلا عن طرح الحلول المقترحة، موضحا أنه يوجد 65 حزبًا تقدموا بملفات كاملة تضم أطروحات ورؤى مختلفة لهذه الأحزاب، بخلفياتهم وأيدولوجياتهم وبرامجهم.

لجنة الأحزاب السياسية ستستمع لكافة الأحزاب

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن لجنة الأحزاب السياسية ستستمع لكافة الأحزاب، سواء من قدم أوراق عمل أو من لم يتمكن حتى هذه اللحظة من التقدم لمجلس الأمناء بورقة عمله، وسيتم الاستماع للجميع دون إقصاء لرأي، والمقدمات ستؤدي للنتائج والمساحات المشتركة ستأتي من خلال النقاشات.