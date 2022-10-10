18 توجيها عاجلا من وزير التعليم للمدارس.. منها تقسيط المصروفات ومنع العقاب البدني

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم كتابًا دوريًا رقم 36 بشأن متابعة حسن سير العملية التعليمية، ووجه من خلاله جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

- إطلاق أسماء المتوفى من المعلمين، والطلاب، والطالبات على أحد المباني، أو الفصول الدراسية، أو المدارس، بعد التنسيق مع المحافظ المختص؛ تكريمًا لهم، وتخليدًا لذكراهم.

- المتابعة الجادة والمستمرة لمديري المديريات، ومديري العموم، ووكلاء الإدارات في المدارس للعملية التعليمية بكافة عناصرها، بصورة يومية، وتكليف مدير المدرسة بإعداد تقرير عن حالة المدرسة، بصورة دورية، وتكثيف الإشراف اليومي بالمدارس، وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب، وخلال فترة الفسحة، وتكليف مديري المدارس بعقد اجتماع مع المعلمين، لتحديد الأدوار والمسئوليات بكل دقة، والتوقيع عليها.

- توزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، إذ تخصص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا.

- مراعاة تسكين طلاب، وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ وذلك منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

- عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

- منع جميع أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

- حظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيًّا للهاتف، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

- تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب، والإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ، والتواصل الفوري والمباشر مع الوزارة.

- تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور، وتفعيل المناهج الإلكترونية في جميع مدارس الجمهورية.

- محاربة الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية، مع تحرى الدقة والمصداقية التامة في كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية.

تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس

- تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الخاصة على أربعة أقساط.

- دعم وتشجيع الممارسات المتميزة، إلى جانب توثيقها، ونشرها لتحسين الصورة الذهنية عن المدرسة للجميع، وإبراز أهم الإنجازات، ورفعها على صفحات الإدارات التعليمية والمديريات، وإرسالها للوزارة.

- الاهتمام بالقراءة والكتابة بالطريقة الصحيحة، بداية من الصفوف الأولى، وتنظيم مسابقات بين الفصول والمدارس والإدارات في جميع الجوانب العلمية، والرياضية، والفنية، والثقافية حول: (المشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، والتغيرات المناخية، ..... إلخ).

- تكريم الطلاب الفائزين؛ حتى يكونوا مثلًا، وقدوة حسنة يُحتذى بها، تحت إشراف مسئولي الأنشطة والإعلام.

- العناية والاهتمام بأبنائنا الطلاب، والطالبات من ذوي الهمم بمدارس التربية الخاصة، ومدارس الدمج في جميع مدارس الجمهورية؛ حتى تتاح لهم الفرصة كاملة مثل زملائهم الأسوياء، وتبني مبادرة لتعلم ثقافة ولغة الإشارة البسيطة.

- التأكيد على ترك النزاعات الشخصية في العمل، وإعلاء الصالح العام، ووضع بلدنا الغالي مصر نصب أعيننا.

- التشديد بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بالمصروفات الدراسية، وتفعيل المجموعات المدرسية وفقًا للقرارات الوزارية، والعمل على جذب الطلاب لها.

- الاحتفال بعيد المعلم في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وتكريم الصفوة المتميزة منهم؛ حتى يكونوا مثلًا أعلى، وقدوة لزملائهم يحتذى بها.