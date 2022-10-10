«تنمية عمرانية» في سيناء.. 6 مدن جديدة و17 تجمعا و54 ألف وحدة سكنية

وجّهت الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأنظار نحو أرض الفيروز شمالاً وجنوباً، لتكون «محطة» لملحمة جديدة تخوضها الدولة على طريق التنمية، عبر الإعلان عن تدشين 17 تجمعاً تنموياً بسيناء، لتوطين آلاف المصريين من مختلف المحافظات بأرض سيناء.

وأظهر تقرير لمجلس الوزراء جهود إنشاء مدن جديدة وتوفير المسكن والخدمات للمواطنين بسيناء ومدن القناة، مؤكداً أنه تم وجارٍ إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة، أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، وبئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان، وتم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 23.26 مليار جنيه، و54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات تماماً.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن» أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، للإعلان عن التجمعات التنموية بالخريطة الاستثمارية للهيئة، وتم الأمر بنجاح، ويتم العمل الآن على الانتهاء من تسليم الدفعة الأخيرة من التجمعات التنموية بمدينة رأس سدر بتجمع النهايات، طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح، مشيراً إلى أن جميع رؤساء المدن بالمحافظة لديهم تعليمات واضحة بسرعة إنجاز كافة الأعمال اللازمة لدعم المستفيدين، وجارٍ تذليل كافة العقبات، ودعم ومساعدة جميع المستفيدين لزيادة الرقعة العمرانية بالمحافظة.

«فودة»: توفير 1141 مسكناً متكاملاً.. وزيادة التجمعات لتوفير حياة كريمة لكل المصريين

وقال «فودة» إن المساحة الإجمالية المخطط زراعتها بالتجمعات التنموية، تبلغ 5705 أفدنة جاهزة للزراعة على مياه الآبار العميقة، تضم التجمعات 1141 مسكناً كاملة المرافق والتجهيزات، عبارة عن منزل دور أرضى قابل للتعلية ومرفق به حوش 80 متراً، وتبلغ مساحة المنزل 120 متراً، ليصبح إجمالى المساحة 200 متر، وتضم التجمعات التنموية بسيناء عدداً من المنشآت الخدمية الأساسية عبارة عن مدارس تعليم أساسى ومساجد، ووحدات صحية ودواوين، وساحات رياضية، وأسواق وغيره من متطلبات الحياة اليومية، بخلاف مراكز الخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة الأنشطة الزراعية، ومساحة المركز الواحد 10 أفدنة تضم وحدات للتدريب على إدارة المشروعات وبناء القدرات والمعامل والخدمات البيطرية والميكنة الزراعية ومعاصر زيتون وخلافه.

وأضاف أنه تم ترفيق التجمعات بكافة المرافق مثل الطرق الأسفلتية والصرف الصحى، ومياه الشرب، والكهرباء ووسائل المواصلات وغيره من مرافق لتحقيق حياة كريمة، لجميع المستفيدين وحثهم على الاستقرار وتوطينهم.

وأوضح أن فكرة التجمعات التنموية بسيناء، تتضمن توفير 5 أفدنة زراعية ومسكن، وفى حالة التزام المستفيد بالمواعيد المحددة للزراعة، وسداد المستحقات المالية بانتظام، وعدم مخالفة شروط التعاقد، يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على 5 أفدنة أخرى بذات التجمع. وتحملت الدولة 70% من إجمالى تكلفة المشروع، على أن يتحمل المستفيد باقى القيمة 800 ألف جنيه تسدد على أقساط للتيسير على المواطنين المستفيدين من المشروعات التنموية الجديدة.

1141 فرصة في التجمعات التنموية

من جانبها، أكدت محافظة شمال سيناء فى بيان إعلامى أن التجمعات التنموية تهدف للارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى، مع المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر، تقديراً لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء، وجميع شهداء الوطن، وكل من خدم من العسكريين «جيش وشرطة» على الأرض الطاهرة، وتم تخصيص 50% لأهالى سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الإعلان، وتخصص 10% من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، ونسبة 50% لأبناء المحافظات، وتخصيص 15% من هذه النسبة لضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة المدنية المتقاعدين والسابق لهم الخدمة فى سيناء اعتباراً من 2010 وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة، للتقديم للحصول على فرصة بالتجمعات التنموية، بإجمالي 1141 فرصة تنموية.