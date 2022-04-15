محافظ شمال سيناء: نستهدف إنشاء «دلتا ثالثة» وتوطين 3.5 مليون مصرى فى أرض الفيروز

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن «الدولة تعمل على حل مشكلات عانى منها أهالى المحافظة طوال السنوات الماضية»، مؤكداً أنه تم الانتهاء من مشروع لحل مشكلة المياه النقية للشرب فى المنازل والاستخدامات المختلفة فى العريش، وسيتم تشغيله قريباً عقب انتهاء الاختبارات والأعمال المتعلقة به.

صرفنا تعويضات تناهز 4 مليارات جنيه للمضارين من العمليات الإرهابية

وأضاف «شوشة»، فى حواره لـ«الوطن» على هامش جولتنا فى المحافظة، أنه تم صرف تعويضات تناهز 4 مليارات جنيه للمضارين من المزارعين وسكان شمال سيناء جراء العمليات الإرهابية، فضلاً عن العمل على حل مشكلات الصرف الصحى وإدخال الغاز للمواطنين فى المدن الرئيسية بالمحافظة.. وإلى نص الحوار:

رصدنا بأعيننا عودة أمن واستقرار شمال سيناء فى جولتنا.. فما الذى تحقق فى هذا الصدد؟

- الحقيقة أننا عملنا على محورين متوازيين، الأول: تحقيق الأمن والأمان بفضل جهود وتضحيات قواتنا المسلحة والشرطة المدنية، وتحقيق الأمن والاستقرار؛ فهناك قرى تركها أهلها قبل سنوات وعادوا إليها بكامل تجمعاتها، ونعمل على تحقيق الأمن والاستقرار لهم، فضلاً عن إصلاح ما خربته يد الإرهاب؛ فمثلاً تضرّر خط كهرباء يغذّى الشيخ زويد ورفح وقطاع غزة بـ10% من احتياجات القطاع، والآن يتم العمل على محطتين للكهرباء سيتم افتتاحهما خلال أيام، فضلاً عن جهود تنموية كبيرة، مثل باكورة مدينة رفح الجديدة، التى صُمّمت ونُفّذت بأحدث طراز، وتشعر أنك تعيش فى أوروبا حين تراها.

بناء 2016 شقة إسكان اجتماعى

وماذا عن الجهود التنموية فى محافظة شمال سيناء؟

- نهتم للغاية بأكثر من محور، أبرزها «التنمية المجتمعية»؛ فتم بناء 2016 شقة إسكان اجتماعى، واشترينا 50% منها ووفرناها لأهالى رفح وجزء من الشيخ زويد، كما كانت هناك «قنبلة موقوتة» فى حى المساعيد عبر بناء 105 عمارات على تربة أرض بها مشكلة، وكانت مهدّدة بالسقوط، وتمت إزالة العمارات، وتم بناؤها من جديد، فضلاً عن العمل على بناء «بيوت بدوية»، حيث تم العمل على قرابة 2023 منزلاً منذ عام 2014 حتى الآن معظمها موجود فى وسط سيناء، وهى من المناطق التى تواجه ندرة فى المياه.

حفر وتحلية مياه آبار بعمق حتى 1200 متر

وكيف تغلبتم على تلك المشكلة؟

- عملنا على حفر وتحلية مياه آبار بعمق حتى 1200 متر بتكلفة من 10 إلى 12 مليون جنيه للبئر الواحدة، بما يكفى لزراعة ورى نحو 40 فداناً، وتوفير الاحتياجات المختلفة للمياه، وكذلك تم حل مشكلة المياه اللازمة للرى فى وسط سيناء عبر محطة معالجة مصرف بحر البقر، التى ستضخ 5.6 مليون متر مكعب يومياً، ليتم استصلاح 261 ألف فدان بها، ثم تصل فى مرحلة لاحقة حتى 640 ألف فدان.

اللواء عبدالفضيل شوشة: قريباً تنتهى مشكلة مياه الشرب فى «العريش»

ماذا عن جهود الدولة فى القطاع الخدمى؟

- تم العمل على أكثر من محور؛ فمثلاً مياه الشرب توسّعنا فى استخدام محطات تحلية مياه البحر؛ فتم العمل على محطتين فى رفح بطاقة 10 آلاف متر مكعب فى اليوم، ومحطتين فى الشيخ زويد قدرة كل منهما 5 آلاف متر مكعب فى اليوم، والعريش يوجد فيها 4 محطات تحلية، بطاقة 25 ألف متر مكعب فى اليوم، ومع إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة سنُنشئ محطة تحلية هناك، ومع إنشاء مدينة سلام مصر الجديدة، سيتم بناء محطة عملاقة بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، لنعتمد على مياه النيل وتحلية مياه البحر والآبار فى احتياجات الشرب.

وفى ملف المياه أيضاً، تم إنشاء 14 محطة تحلية مياه من الآبار بقدرة ألفى متر مكعب، حتى لا يكون هناك سحب جائر من تلك الآبار.

نحل مشكلات الصرف

ماذا عن مشكلات المياه والصرف؟

- نُنهى مشكلة شبكة مياه مدينة العريش، فالمواسير كانت «مصفاة» تتسرّب المياه منها فى الأرض، وتبنّت الدولة مشروعاً بـ868 مليون جنيه على 5 مراحل لحل تلك المشكلة، ونحن حالياً فى تجارب المرحلة الأخيرة منها، وهنا «هيبقى مفيش مشكلة مياه فى العريش»، وهو أمر كنا نتمناه ونحلم به قبل سنوات، وسيتحقق قريباً.. أما الصرف الصحي؛ فانتهينا من المرحلة الأولى من مدينة العريش عبر تركيب شبكة بتكلفة 130 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 50% من المرحلة الثانية، وفى خطتنا سنستكمل تلك الجهود، كما عملنا على مشروع الصرف فى بئر العبد، ثانى أكبر مدينة بعد العريش، وتم تركيب مواسير الصرف، وبنهاية العام سيتم تركيب محطات الرفع والمعالجة.

نوصل الغاز للمنازل

وماذا عن الغاز الطبيعى؟

- سيتم إدخاله بعد انتهاء الصرف الصحى، والغاز دخل العريش نظراً لانتهاء الصرف فى بعض المناطق، وسنستكمل الباقى.

ماذا عن الكهرباء؟

- سنُضاعف كمية الكهرباء الواردة للعريش 3 أضعاف ما يصلها فى الوقت الحالى خلال أيام، وسنعمل على إنشاء محطة كهرباء شرق لتوفير التغذية بمصدر منفصل لها، ومطار وميناء العريش.

ماذا عن استقرار العملية التعليمية؟

- بخصوص قطاع التعليم يوجد لدينا مدرس لكل 11 طالباً، والعملية التعليمية مستقرة تماماً، وفى مدينة نخل والحسنة اشترينا استراحات للمعلمين، حيث يقيم كل 6 مدرسين فى شقة آدمية وجيدة، بدلاً من الجلوس فى المدارس بـ«منظر غير آدمى».

وماذا عن توفير الأسواق بسعر مناسب؟

- عملنا على تنفيذ سوق الجملة فى العريش، وهى سوق مقاربة لحجم سوق 6 أكتوبر، وسنعمل على إنشاء سوق سمك على البحر.

ماذا عن ملف الصناعة؟

- هناك منطقة للصناعات الحرفية تم العمل بها حتى لا يوجد إزعاج فى المناطق السكنية، لكن العمل بها توقف فى وقت سابق لظروف أمنية، والآن يتم عودة الحياة للمنطقة بعد عمل سور بارتفاع 4 أمتار حولها لتأمينها من أى مخاطر، وسيتم العمل على تسليمها خلال 3 أشهر، وفى 25 أبريل سنُسلم 48 ورشة، فضلاً عن منطقة صناعات ثقيلة فى وسط سيناء.

وهل هناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها فى 25 أبريل المقبل؟

- سيتم تسليم 550 منزلاً و490 فداناً عبر مشروعات التجمعات التنموية، بواقع 5 فدادين ومنزل 500 متر لكل مستفيد، والتى تم التقدم لها عبر قرعة إلكترونية، ويتم اتخاذ الإجراءات لتسليم العمل، وبعد عام سنطرح المرحلة الثانية لتلك التجمعات.

وما هدف مشروعات «التجمعات التنموية» فى شمال وجنوب سيناء؟

- نستهدف عبرها توطين 3.5 مليون نسمة من المصريين فى سيناء.

الانتهاء من 272 عمارة بـ«رفح الجديدة» خلال 2022

ماذا عن مدينة رفح الجديدة؟

- تم الانتهاء من إنشاء 84 عمارة كاملة وجاهزة ويتم العمل على المرافق، ويجرى العمل على 188 عمارة حالياً، ومن المقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، بإجمالى 272 عمارة سكنية.

تطوير ميناء العريش لتحسين مستوى معيشة المواطنين بجواره

وماذا عن تطوير ميناء العريش؟

- يجرى العمل عليه، ونعول عليه لتحسين مستوى معيشة المواطنين بجواره، مثلما فعل ميناء دمياط، الذى وفر عمالة لعدد ضخم من المواطنين، ورفع سعر الأرض فى المنطقة المحيطة به.

ماذا عن ملف الزراعة؟

- نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء فى مصر، بزيادة رقعة الأراضى الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجى، مؤكداً بدء المشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء، مشيراً إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التى تضيف مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة، وسيتم البدء فوراً فى تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

أخيراً ماذا عن تعويضات أهالى شمال سيناء المضارين من العمليات الإرهابية؟

- ما زالت الدولة توفى بالتعويضات للمزارعين وسكان شمال سيناء، وتم صرف تعويضات بـ4 مليارات جنيه حتى الآن.

تطوير مستشفيات المحافظة

تم العمل على تطوير مستشفى العريش العام، و5 مستشفيات مركزية، من إنشاء وتطوير، بالإضافة إلى مستشفى العريش العسكرى، بالإضافة إلى 97 وحدة صحية تغطى القرى والتجمعات فى شمال سيناء، وهناك بروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى بمقتضاه يأتى من 20 إلى 30 أستاذاً جامعياً من جامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، ومن 6 إلى 10 أطباء من المعاهد التخصّصية التابعة لوزارة الصحة، وبروتوكول مع معهد القلب بوجود طبيبين متخصصين.