الجمهورية الجديدة.. مدينة الإسماعيلية الجديدة فتحت الآفاق نحو سيناء

علي مدار أكثر من 3 أعوام تعمل خلايا النحل في مدينة الإسماعيلية الجديدة لتشييدها مطلة علي قناة السويس في محافظة الإسماعيلية لتعتبر لاوب مدينة ضمن الجمهورية الجديدة تتم شرق القناة في نطاق الإسماعيلية.

مكان المدينة

تقع المدينة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة بواجهة يصب طولها إلي 11 كيلو متر مكونة من 6 أحياء سكنية بنسبة بنائية لا تزيد عن 20% مع استغلال باقي المساحات لمسارات الحركة ومناطق انتظار السيارات والمسطحات الخضراء.

أنشأت المدينة علي مساحة مايقرب من 3 آلاف فدان شرق قناة السويس ضمت 52 ألف وحدة سكنية لاستيعاب حوالي ربع مليون نسمة وهو عدد مقارب لسكان مدينة الإسماعيلية نفسها.

تعتبر مدينة الإسماعيلية الجديدة هي أول مدينة يتم تشييدها شرق قناة السويس في نطاق محافظة الإسماعيلية ضمن الجمهورية الجديدة والتي من المفترض البدء في طرحها في وزارة الإسكان خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ونجحت الهيئة الهندسة في إنشاء محطة مياه ضخمة شرق قناة السويس لتأمين امداد المدينة بالمياه تم بطاقة 20 ألف متر مكعب/ اليوم.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الاولى والثانية للمدينة بإجمالي 32 ألف وحدة سكنية فيما يستمر العمل في المرحلة الثالثة بإجمالي 20 الف وحدة ليصل الاجمالي إلى ٥٢ ألف وحدة طبقًا لما هو مخطط.

مناطق لوجستية وأماكن خدمات

وتشمل الإسماعيلية الجديدة انشاء مناطق خدمية فرعية لكل حي سكني، ومنطقة خدمات مركزية تخدم جميع الاحياء.

وتشمل منطقة الخدمات المركزية مجمع طبي ومنشـأت خدمية حكومية ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى مجمع شرطي، وثلاثة اندية رياضية وترفييهة إضافة إلي مساحات واسعة خضراء علي مستوى للمدينة بالكامل.

مساحات الوحدات السكنية

وتضم مدينة الإسماعيلية الجديدة مساحات ومستويات مختلفة الإعاشة تختلف مابين شقق وفيلات في كل حي من الأحياء الستة.

وبحسب وزارة الإسكان فان المساحات في الوحدات السكنية تتوافر علي مساحات 90 و 120 و 145 و160 متر مربع تحتوي علي 3 غرف وصالة على الأقل.

وتضم المدينة منطقة فيلات للإسكان الفاخر بمساحات، 275 متر للفيلات المتصلة و260 مترًا للفيلات الشبه متصلة، كما تم تخصيص اراضي الإسماعيلية الجديدة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات المدينة من غابات شجرية ومحطات رفع للمياه ومحطات لمعالجة الصرف الصحي.

عمال في المدينة: فخورين بالمشاركة في هذا المشروع

وقال المهندس محمد حسن أحد المهندسين المشرفين علي تنفيذ الوحدات السكنية أن العمالة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة، جاءت من معظم محافظات الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد واستقروا في المدينة ليسافرو في كل سهرة مرة واحدة.

وتابع " انا من محافظة القليوبية وجرت للعمل هنا ومعي من نفس الشركة من محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط والمنصورة والفيوم والجيزة ومحافظات أخرى، الكل جاء للمشاركة في المشروع ليعمل كل شخص في مجاله".

وقال عصام السيد "حداد مسلح" انه جاء للعمل من محافظة أسيوط وشارك في العمل من الشهر الرابع أو الخامس لإطلاق المشروع.

وتابع "كانت الأرض صحراء صفراء وبادينل تحولت إلي مدينة سكنية ضخمة عينك ماتشوف آخرها" مشيؤا إلي أنه عمل في المدينة لأكثر من عام ونصف تقريبا

وقال أحمد عبد الله عامل أنه وصل إلي الإسماعيلية الجديدة مع بعض من أصدقائه من العمال بني سويف بحثا عن فرصة عمل كما نشر في بعض الجرائد والمحطات.

وتابع " وصلنا الي المدينة وفور وصولنا كلمت كل فرص العمل متاحة للجميع بدء من الكهربائي والمحار والحداد زمالولن والبناء وعامل المحارة الجميع كان يعمل والأجور كانت مجزية".

وقال إن المشروع كان من أضخم المشروعات التي شارك بها وانتقل منها للعمل في مدينة دمياط الجديدة مع نفس الشركة التي كان يعمل بها.

وقال "الفارق في هذا المشروع أنه كان في سيناء ارض الفيروز والتي بها مكانة في قلوي الجميع" مشيت إلي أنه كان لديه شعور بالتنمية وتحويلها إلي مدينة جديدة.