مصرع شخص بطلق ناري في مشاجرة بأسيوط: فيسبوك السبب

تسبب التراشق بالألفاظ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في اندلاع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء العمومة بعزبة سالم التابعة لمركز البدارى في أسيوط، مما تسبب في مصرع شخص.

بلاغ بوصول جثة هامدة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بتلقيه بلاغا من نقطة المستشفى المركزي بوصول جثة لشخص هامدة نتيجة طلق ناري.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى البدارى المركزي وتبين أن الجثة لشخص يدعي «جميل.ا.م» 52 عاما، ومقيم عزبة سالم دائرة مركز شرطة البدارى.

التراشق بالألفاظ

وبالانتقال لمعرفة سبب ذلك تبين أنه نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بعزبة سالم بسبب التراشق بالألفاظ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اندلعت على أثرها مشاجرة استخدمت فيها الأعيرة النارية مما أدى إلى وفاة شخص.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي وكلفت إدارة البحث بسرعة ضبط طرفي المشاجرة.

عقوبة القتل

وقال حسن عبداللطيف، المحامي في تصريحات لـ «الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.