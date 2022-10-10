حزب العدل: مساحة الحوار الوطني تتضمن بناء مستقبل اقتصادي أفضل لمصر

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الدعوة للمؤتمر الاقتصادي في ظل الحوار الوطني أحدثت حالة من اللبس لدى البعض ولكن سرعان ما كشف بيان مجلس الوزراء الفارق بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤتمر مدعو به كل الفاعلين في الاقتصاد من رجال الصناعة والحكومة والغرف التجارية.

كيفية الخروج من الأزمة الراهنة

وأوضح «إمام» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المؤتمر الاقتصادي يناقش كيفية الخروج من الأزمة الراهنة؛ ومنها الصناعة وسعر الدولار وكيفية تحريك الصناعات وزيادة الصادرات، بينما الحوار الوطني يرسم المخطط على المدى المتوسط والطويل للوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن مساحة الحوار الوطني تتضمن أيضا بناء الخريطة والمستقبل الاقتصادي الأفضل لمصر.

ظروف اقتصادية صعبة

وأشار النائب عبد المنعم إمام إلى أن الفترة الماضية شهدت ظروفا اقتصادية صعبة منذ أزمة كورونا ومرورا بالحرب على الإرهاب ووصولا للأزمة الاقتصادية العالمية؛ بما يعني إحاطتنا بمشكلات عالمية تتطلب سياسية توسعية في الإنفاق لمواجهة الأزمات، لافتا إلى أن هناك حالة من الاقتصاد الاقتراضي العالمي تتطلب وضع قواعد لبناء اقتصاد مختلف بشكل غير تقليدي.

وأكد رئيس حزب العدل، أن العالم حاليا يبحث عن عالم اقتصادي مختلف مثلما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتكون هناك أدوات جديدة يتبعها بطبيعة الحال تفاعل سياسي.