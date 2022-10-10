مصرع شخص أسفل عجلات سيارة أجرة بالإسماعيلية: «كان بيدافع عن شقيقته»

لقي شخص مصرعه اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته جراء سقوطه أسفل عجلات سيارة أجرة في شارع المستشفى في مدينة الإسماعيلية أثناء محاولته الدفاع عن شقيقته لدخولها في مشادة كلامية مع سائق تاكسي.

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد سقوط شاب أسفل عجلات سيارة كانت تسير بالصدفة خلال تدخله لفض مشاجرة بين شقيقته وسائق تاكسي وجرى نقل الضحية للمستشفى في حالة حرجة.

ووجه «عاشور» بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى الواقعة لمعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات الشارع للوصول إلى سائق السيارة الذي فر من مكان الحادث وضبطه.

السائق سلم نفسه

وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية فإن السائق توجه إلى ديوان قسم شرطة ثان الإسماعيلية وسلم نفسه بعد الحادث، وقال شهود العيان إن مشادة وقعت بين سائق السيارة الأجرة وشقيقة المجني عليه بعد توصيلها أمام المنزل بسبب خلاف على الأجرة.

وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الشاب اصطدم بسيارة أخرى ربع نقل كانت تسير في مواجهة السيارة الأجرة مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة.

دفن الجثمان

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، بدفن الجثمان وتسليمه الي ذويه بعد انتداب الطب الشرعي لإنهاء تشريح الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية.

وبحسب مصادر مقربة من الأسرة فإنه سيتم تشييع الجثمان ظهر غد الثلاثاء من مسجد المطافئ بقلب مدينة الإسماعيلية إلى مثواه الأخير على مقابر الأسرة فيما يقام سرادق العزاء أمام منزل العائلة.

قانوني: ننتظر اتهامات النيابة

وقال محمد إبراهيم، محام، إن الواقعة يجرى التحقيق فيها من النيابة العامة وتحريات المباحث الجنائية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الحادث.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفريغ الكاميرات والاستماع لشهود العيان يحسمان القضية خاصة مع وجود بعض الأشخاص يؤكدون محاولة السائق الهرب من محاولة اعتداء عليه.