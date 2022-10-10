برامج ومبادرات للحماية الاجتماعية في سيناء.. ومشروعات لاكتشاف المواهب

نفذت الدولة العديد من البرامج والمبادرات المستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعمها. وقدمت وزارة التضامن الاجتماعى دعماً نقدياً شهرياً منتظماً «تكافل وكرامة والضمان» لإجمالى 24.540 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ مساعدات نقدية لإجمالى أكثر من 5 آلاف شخص من الأسر الأوْلى بالرعاية.

وأوضحت الوزارة، فى تقريرها، تمويل 1600 مشروع متناهى الصغر، منها 930 أغنام فردى، و670 للصيادين بتمويل من موازنة الدولة، وإنشاء 7 حضانات جديدة ورفع كفاءة 8 قائمة، إضافة إلى رفع دعم تكافل وكرامة بنسبة 100% لأهالى سيناء المنتفعين من المبادرة حتى عام كامل.

استهداف أطفال مركز الشيخ زويد في قافلة لتوعيتهم

ونجحت «قافلة السعادة» التابعة لقوافل مؤسسة «حياة كريمة»، فى استهداف أطفال مركز الشيخ زويد فى قافلة لتوعيتهم فى تنمية المهارات الشخصية وتنمية القدرات الإبداعية للمرأة المصرية، وتعليم بعض الأطفال الرسم والموسيقى والفن التعبيرى ومسرح العرائس.

بدورها، قالت صابحة حسن، رئيس جمعية بنت البادية للتنمية فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، إن المرأة السيناوية لديها من الإمكانيات والخبرات والموهبة ما تستطيع أن تتفرد به عن كافة المجتمع فى مصر.

وأضافت «صابحة»، لـ«الوطن»، أن المرأة تحتاج فى سيناء إلى دعم وقروض ميسرة، لتنفيذ مشروعاتها الخاصة، خاصة لإثبات أن المرأة السيناوية قادرة على التحدى وإثبات أنها الأفضل ومتميزة.

الإقليم يعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية

وقال محمد نبيل، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم القناة وسيناء الثقافى، إن الإقليم يعمل على تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية فى مختلف بيوت الثقافة سواء بمدينة العريش أو الشيخ زويد ومدينة بئر العبد إلى جانب فرعى الثقافة فى الحسنة ونخل. وأضاف «نبيل» أن الورش تضم فعاليات فى القراءة والرسم الحر والغناء وإلقاء الشعر والتصوير، مشيراً إلى أنها تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من الأطفال وتنمية قدراتهم الخاصة، فحياة الأطفال تتغير للأحسن، منوهاً بأن الفعاليات تضم ورشاً توعوية للشباب وربات البيوت فى مختلف النواحى الدينية والثقافية إلى جانب أمسيات شعرية بين بعض الشعراء من أبناء شمال سيناء واستعراضات فنية للفرق المختلفة من أبناء المدينة.