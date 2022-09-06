التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفد الهيئة العربية للمسرح، ضم الكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة، وغنام غنام مدير التأهيل والمسرح المدرسي، وناصر آل علي مدير الإدارة العامة، لمناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالمسرح وفنونه.

ووجه الأمين العام للهيئة التهنئة لوزيرة الثقافة على توليها مسئولية وزارة الثقافة المصرية، مثمنا الدور الذي تلعبه الوزارة في الارتقاء بالوعي وبناء الشخصية، ليس في مصر فقط ولكن يمتد تأثيرها إلى مختلف ربوع الوطن العربي.

وزيرة الثقافة: المسرح المدرسي منبع اكتشاف المواهب

وتطرق اللقاء إلى تنفيذ عدد من الفعاليات المسرحية بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للمسرح، بدعم وتوجيه من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة والرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، في مجال تنمية وتطوير المسرح المدرسي في المدارس المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

دراسة بنود مذكرة التفاهم

من جانبها عبرت وزيرة الثقافة عن خالص شكرها لوفد الهيئة، مؤكدة سرعة دراسة بنود مذكرة التفاهم الثلاثية المزمع التوقيع عليها بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم والفني والهيئة العربية للمسرح، مؤكدة أن المسرح المدرسي هو منبع اكتشاف المواهب في كافة المجالات الفنية.