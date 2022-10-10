«شرم الشيخ» تستضيف «COP27».. وتقرير: مصر قائد للطاقة الشمسية

تبذل الدولة جهوداً مكثفة فى سيناء لتعزيز العمل المناخى، استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ «COP27»، الذى تشارك فيه وفود عالمية يتقدمها نحو 120 قائداً ورئيس دولة، ليضعوا من أرض السلام خطة دولية لإنقاذ الكوكب.

وشرح مجلس الوزراء فى تقرير له، الاستعدادات لتحويل «شرم الشيخ» إلى مدينة سياحية مستدامة بيئياً، ومنها توفير 260 أوتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وتنفيذ 200 محطة لشحن الأوتوبيسات بالكهرباء والغاز، كما تتضمّن أيضاً إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مبانى مطار شرم الشيخ، وإنشاء المنطقة الخضراء، وهى مخصّصة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتضم مساحة للمعارض ومسرحاً وغرف الاجتماعات ومساحة للمجتمع المحلى البدوى.

إنشاء مجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة

كما تشمل الاستعدادات كذلك إنشاء مجلس المدينة الجديد الذكى الصديق للبيئة، وتطوير طريق المدينة، والتوسّع فى خدمات الدفع الإلكترونى ومنظومة الكاميرات الذكية للتاكسى الذكى، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجى، وإدارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

وفى هذا السياق، استعرض تقرير مجلس الوزراء إشادات دولية باستضافة مدينة شرم الشيخ أهم حدث مناخى على مستوى العالم، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ COP27 تُعد اعترافاً بها لتصبح رائدة عالمياً فى مواجهة المخاطر والكوارث الحضرية، حيث تلتزم المدينة بأن تصبح محوراً ونموذجاً لمرونة المدن لعام 2030 فى التعامل مع المخاطر الطبيعية. كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن مدينة شرم الشيخ لديها وفرة من عوامل الجذب للزوار، وأن العالم بأسره سيوجّه انتباهه إليها عندما تستضيف مؤتمر المناخ COP27، موضحاً أنه يمكن أن يستغل الزوار والمشاركون الفرصة لزيارة الأماكن الجميلة بهذه المدينة، مبيناً فى الوقت نفسه أنه يتم التعاون مع مصر فى التحضير للمؤتمر، من خلال تركيب أسطح الفنادق الكبيرة بمحطات الطاقة الشمسية وتركيب أنظمة الطاقة النظيفة الصغيرة فى الكثير من المبانى، لتؤكد كل هذه الجهود أن المدينة أصبحت مثالاً يُحتذى به لمدن أخرى فى التحول للطاقة النظيفة.

الأمم المتحدة: مصر تتّخذ خطوات لجعل المدينة وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة

من جانبها، ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ «مدينة السلام»، مؤكدة أن مصر تتّخذ خطوات لجعل المدينة وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة لتكون نموذجاً لباقى مدن مصر فى التحول نحو نظام بيئى مستدام.

وأشار التقرير إلى تعليق «جيريمى هوبكنز»، ممثل اليونيسيف فى مصر، الذى أعرب عن سعادته، بالحرص على مشاركة الشباب والتأكد من وصول أصواتهم ومقترحاتهم إلى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى ضوء إطلاق مبادرة جديدة تهدف لمشاركة الشباب فى تناول قضايا تغيّر المناخ، معرباً عن امتنانه للحكومة المصرية على تلك الجهود الحثيثة. كما أورد التقرير تصريحات «باتريشيا إسبينوزا»، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التى أعربت عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة للمناخ بمدينة شرم الشيخ فارقة فى قضية التغيّر المناخى، مشيدة بالجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مصر يمكن أن تبرز كقائد مستقبلى للطاقة الشمسية فى العالم حال استفادتها من إمكاناتها المتاحة، موضحة أنها تظل قادرة بصورة أفضل من غيرها على استغلال تلك الإمكانات، كما تسهم استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر COP27، من خلال نماذج الفنادق التى قامت ببناء محطات صغيرة للطاقة الشمسية على أسطحها، فى إثبات التزام مصر باستخدام الطاقة النظيفة، ونشر رسالة لتوجيه موارد التنمية لإمكانات الطاقة الشمسية بصورة أفضل.