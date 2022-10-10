5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة.. ونصف تريليون جنيه لرفع كفاءة الطرق

شهدت منطقة سيناء، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام الأمور فى البلاد، تحركاً مكثفاً فى ملفات «الطرق، الأنفاق، الكبارى، الموانئ، المطارات»، باعتبارها شريان الحياة لكافة المقيمين فى سيناء، وتسهم بشكل حقيقى ومؤثر فى تحقيق جهود التنمية وإقامة المشروعات ذات الجدوى، وتعد من أهم وسائل جذب الاستثمارات.

وقال تقرير لمجلس الوزراء إنه تم إنشاء 5 كبارى عائمة أعلى القناة، و5 أنفاق جديدة، وسكة قطار الفردان، وتنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق نفق شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.

إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2 بتكلفة 718 مليون جنيه

وعلى صعيد مشروعات المطارات، أظهر التقرير أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولى على مساحة 320 ألف م2 بتكلفة 718 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات هى: «الطور، طابا، شرم الشيخ، العريش، بورسعيد، سانت كاترين».

وبخصوص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، ذكر التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية، أهمها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، إضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة، وهى: «بدر الجاف، طابا البرى، رفح البرى، العوجة»، بإجمالى تكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وبحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، تم تنفيذ شبكة طرق واسعة ضمت إنشاء 26 طريقاً بلغت أطوال 2022 كيلومتراً، وتطوير موانئ بحرية، تتنوع استخداماتها بين تداول الحاويات ونقل بضائع الصب وصيد الأسماك، كما يُستخدم بعض منها فى نقل المسافرين والسائحين، فهناك ميناء العريش البحرى للاستخدام التجارى ويتناسب مع أغراض نقل البضائع العامة، وقد تمكنت الدولة من إعادته إلى الحياة فى أوائل عام 2021، حيث تم بسط الأمور واستقرارها فى كافة المناطق الجغرافية المحيطة.

ميناء نويبع يستطيع استقبال 1.9 مليون طن من البضائع سنويا

ووفقاً للدراسة، فميناء نويبع من أهم الموانئ المختصة فى نقل الشاحنات والركاب، ويسهل عملية التواصل مع دول الخليج العربى وبلاد الشام، فيستطيع استقبال 1.9 مليون طن من البضائع سنوياً، ومليون مسافر سنوياً، وينقسم الميناء إلى أربعة أرصفة بأطوال 400 م، لذا اهتمت الحكومة خلال الفترة الماضية بتطويره، حيث تم تجديد صالات وصول الركاب ووسّعت مساحتها، ما أدى إلى مضاعفة عددهم 200%، كما طورت الدولة محطة استقبال الشاحنات وتوسيعها لـ90 ألف متر مربع، وشهد ميناء غرب بورسعيد، منذ 2015، انطلاقة جديدة بتوسيع حوضه، وإنشاء 6 أرصفة ومحطات إلى جانب المحطة القائمة للحاويات.

كما أجرت الدولة على ميناء الطور العديد من التطويرات، أولها العمل على زيادة أطوال الأرصفة البحرية لتصل لأكثر من 600 متر، ودعم ميناء شرم الشيخ ببعض الخدمات اللوجيستية، مثل صيانة اليخوت والإمداد والتموين للسفن الراسية، لكى يشهد قدراً كبيراً من الحركة، خاصة مع وجود مساعٍ لجذب حركة السفن السياحية، حيث يتميز هذا الميناء بوجود رصيفين بحريين يتجاوز طولهما 680 متراً.

بدوره، أشاد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة بنى سويف، بمشروعات سيناء، مؤكداً أنها طفرة غير مسبوقة وتغير جذرى فى ملف الطرق والنقل لنقل الأفراد والبضائع، بعد توقف البناء فى العهود السابقة لفترات طويلة.