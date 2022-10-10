الرئيس الإماراتي يزور موسكو غدا لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

ذكرت الإمارات أنها على استعداد تام لدعم الجهود الهادفة لوجود حل سلمي للأزمة في أوكرانيا مع تجديد الموقف المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.

زيارة الرئيس الإماراتي إلى روسيا غدا

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقررة غدا إلى روسيا، تكون في إطار سعي الإمارات المستمر للعمل على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

مباحثات مشتركة غدا

ولفت البيان الصادر إلى أن الإمارات تجري مباحثات مع روسيا بشأن آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير الماضي من أجل التوصل إلى خفض التصعيد العسكري لتسهيل إيصال التداعيات الإنسانية من أجل نشر السلم والأمن.

قصف روسي صباح اليوم على كييف

وقصفت اليوم الإثنين روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وسط رفض أوروبي وأممي وأوكراني ومحاولة فرنسا وألمانيا توفير أسلحة إلى كييف.