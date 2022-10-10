آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. قصف قنصلية ألمانيا في كييف واستحداث أنظمة دفاع

تدخل الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها السابع وسط تصاعد كبير غير مسبوق، إذ قذفت الأخيرة جسر القرم الذي يخدم القوات المسلحة الروسية، وردت موسكو اليوم بصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف، وهددت مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

استيقظ أهل أوكرانيا في مناطق مختلفة على صافرات الإنذار وسط صواريخ روسية تدك بلا هوادة بلادهم بعد يوم واحد من مهاجمة أوكرانيا جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وتستفيد منه القوات المسلحة الروسية، وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم المالي والعسكري المقدم إلى أوكرانيا.

أنظمة جديدة للحماية من القصف الروسي

بدورها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، اليوم الاثنين، وقوف أوروبا إلى جانب أوكرانيا مع توفير كييف بأنظمة دفاع جوي لكي تحمي نفسها من القصف الروسي.

إجبار وزير الخارجية على قطع جولته

من جانبه قطع وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا جولته الإفريقية بعد معرفته بالقصف المستمر من قبل روسيا على بلاده، كاتبا في تغريدة له على موقع تويتر: «قررت قطع جولتي الحالية في إفريقيا والعودة إلى أوكرانيا على الفور، وأقوم بالتواصل مع الشركاء منذ الصباح لتنسيق الرد الحازم على الهجمات الروسية الأخيرة».

رؤية سياسي من موسكو

أما نائب رئيس المجلس القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، ذكر عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، أن هدف بلاده المستقبلي تفكيك النظام السياسي في أوكرانيا في تصعيد غير مسبوق تجاه كييف.

تعليق تقديم المساعدات في أوكرانيا لأسباب أمنية

وتضررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إذ أعلنت تعليق تقديم المساعدات في أوكرانيا لأسباب أمنية بحسب خبر نقلته قناة سكاي نيوز عربية اليوم، وطال القصف الروسي مبنى يضم قنصلية ألمانية في أوكرانيا، بحسب بيان أصدرته الخارجية الألمانية.