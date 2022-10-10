وزير التعليم يشهد الحفل الختامي لبطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحفل الختامي لبطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، باستاد 30 يونيو، التي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري للرياضة.

وحرص الوزير، على الحديث مع الطلاب المشاركين في البطولة، مهنئًا الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في البطولة.

وزير التعليم يشكر القرية الرياضية

كما وجّه حجازي الشكر للقرية الرياضية باستاد الدفاع الجوي على استضافتها بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس.

وجاء ترتيب الفرق المشاركة بالنسبة للبنين؛ تونس في المركز الأول، والجزائر بالمركز الثاني، ومصر في المركز الثالث.

ترتيب فرق البنات

وبالنسبة لترتيب الفرق المشاركة بنات؛ المغرب في المركز الأول، وتونس في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث.

وشهد الاحتفالية عدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري للرياضة.