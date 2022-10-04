رابط ‎نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. تعيين 30 ألف معلم

يترقب من تقدموا لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، موعد إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، التي كان باب التقديم أغلق في يوليو الماضي، وذلك لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية رياض الأطفال، بعد الانتهاء من الاختبارات التي حددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفيما يلي، ننشر في السطور التالية، موعد ورابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم مساعد لرياض الأطفال، التي جاءت كالتالي:

موعد إعلان نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

ووفق المعلن، فأن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وفق المعلن من مجلس الوزراء

رابط نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

وسيكون متاح أمام المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف معلم الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويمكن الدخول على الرابط من هنــا.

بعد ظهور نتيجة مسابقة المعلمين، وكان عدد المقبولين يفوق العدد المطلوب، فسيتم التفاضل بينهم بناءً على معايير مهنية، منها تاريخ الحصول على المؤهل والتقدير العام، وعمر المتقدم، والبرامج التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

والمقبولين سيتم توقيع التعاقد مع المتقدم على مسمي معلم مساعد، وبعد عامين، يمكنهم التقدم للأكاديمية المهنية للمعلمين والخضوع على اختبارات ليترقي لمعلم، ويتم تعينه كمعلم.

وسيمنح المعلم شهادة صلاحية بعد مرور عامين من التعيين، وهذه الشهادة تتم من خلال قياس بعض الجوانب المعرفية المرتبطة بالتخصص الأكاديمي وبالإضافة إلي الصفات والجوانب للشخصية المهمة بالنسبة للمعلم لأنه قدوة للطلاب وأيضا إتقان المهارات التربوية ومهارات المعلم ومناهج وطرق التدريس.