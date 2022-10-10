ملتقى توظيفي لوزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص عمل.. الموعد وكيفية التسجيل

في إطار التيسير على الشباب، تقدم الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، العديد من الوظائف من خلال ملتقى توظيفي بشكل مستمر، آخرها ما سيتم إقامته في مركز شباب الجزيرة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الملتقي التوظيفي بالجزيرة الذي تشرف عليه الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وذلك عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل ملتقى توظيفي من وزارة الشباب والرياضة

ويقام الملتقى التوظيفي في مركز شباب الجزيرة، بشكل مجاني تماما وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

ويكون هذا الملتقى التوظيفي عبارة عن توافر فرص عمل في سلسلة مطاعم بازوكا أند شوكلت

وتتوافر فرص العمل التالية في ذلك المطعم المعلن عن توافر وظائف به وهي كالتالي:

عضو فريق

موظفين كول سنتر

منسق خدمة عملاء

متدرب إدارى

مشرف وردية

مساعد مدير مطعم

ومن دور مبادرة توظيف مصر تقديم تسهيلات للبحث عن وظائف عبر عدة شركات في مجالات مختلفة في مكان واحد، كما سيكون في انتظارك عند الذهاب للملتقى التوظيفي مسؤول توظيف من كل شركة و ممكن تقدم على أكثر من وظيفة في أكثر من شركة في نفس اليوم، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها على فيس بوك.

كيفية التسجيل في الملتقى التوظبفي

وعلى الراغبين في التسجيل في الملتقي التوظيفي الضغط هنا.

و لمزيد من المعلومات حول الإيفنت والملتقي التوظيفي المقدم من وزارة الشباب والرياضة، يمكن الدخول على اللينك التالي

:https://www.facebook.com/events/606962160979977/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يقام الملتقى التوظيفي يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري من الساعة 2 ظهرا إلى 8 مساء.