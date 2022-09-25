أسامة ربيع: القرية الأولمبية الجديدة ستعيد الإسماعيلية للسياحة الرياضية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استهدفت إعادة السياحة الرياضية إلى المدينة من جديد بإنشاء قرية تضم ملاعب مجهزة على أحدث طراز في الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، مشيراً إلى أن القرية جاهزة ومستعدة منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها لاستقبال البطولات الدولية والمحلية في الألعاب المختلفة.

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش تنظيم هيئة قناة السويس جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية في الإسماعيلية، أن القرية جاهزة لاستقبال البطولات وعلى رأسها بطولة كأس العالم حال فوز مصر بتنظيمها، مشيراً إلى أن الهيئة استضافت مجموعة من المسؤولين في الفيفا لمناقشة مطالبهم وتم تنفيذ المقترحات المطلوبة ليكون الاستاد والقرية ملائمين للمواصفات الدولية من إضاءة وأجهزة وغرف للاعبين وغرف للحكام وغرفة للفار مجهزة بأحدث الأجهزة إضافة إلى قاعات للمؤتمرات الصحفية.

«ربيع»: القرية مجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة

وأعلن الفريق أسامة ربيع، أن القرية الأولمبية مجهزة بممرات مخصصة وأماكن جرى تخصيصها لذوي الاحتياجات الخاصة سواء من المشاركين في البطولات أو الحاضرين كمشجعين.

وأضاف «ربيع» أن القرية الأولمبية صرح رياضي كبير وجاهز لاستقبال البطولات المحلية والدولية مشيراً إلى أنه جرى إنشاؤه على مساحة 80 ألف فدان يضم استاد دولي يسع 22 ألف متفرج وصالة ألعاب مغطاة و3 حمامات سباحة بينها حمام أولمبي وملاعب لكرة الطائرة واليد والتنس والهوكي وكرة السلة.

وتابع أن هيئة قناة السويس استهدفت إنشاء هذا الصرح الرياضي لوضع الإسماعيلية على خريطة السياحة الرياضية من جديد وزيادة عدد العمالة في المدينة والمساعدة في الترويج للمشروعات القومية والسياحية التي أقيمت على أرض المدينة.

استضافة مباريات المصري على استاد القناة بدلا من برج العرب

وأردف عن موافقته على إقامة مباريات النادي المصري في الدوري العام على استاد القرية الأولمبية الجديدة والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس الماضي.