أسعار المانجو اليوم الثلاثاء في الأسواق.. الهندي تصل لـ18 جنيها

يبحث الكثيرون عن أسعار المانجو اليوم لشرائها وتخزينها قبل انتهاء موسم وجودها في الأسواق وزراعتها، إذ تتميز بانخفاض أسعارها في تلك الفترة لذا يقبل عليها العديد من الأشخاص من أجل تخزينها خاصة ووداعها بتناول كميات كبيرة منها خاصة بالنسبة لمحبي تلك الفاكهة الصيفية.

وجاءت أسعار المانجو اليوم وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور كما يلي:

أسعار المانجو اليوم

اختلفت أسعار المانجو اليوم وفق نوعها كما يلي:

تراوح سعر مانجو كيت بيت 9 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر مانجو كنت من 9 إلى 13 جنيها.

وتراوح سعر مانجو عويس بين 15 إلى 25 جنيها.

تراوح سعر المانجو الهندي بين 15 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر مانجو تيمور بين 16 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر مانجو زبدية بين 13 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر مانجو بلدي بين 7 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر مانجو فونيس بين 15 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر مانجو فص بين 30 إلى 45 جنيها.

تراوح سعر مانجو دبشه بين 12 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر المانجو صديقة بين 16 إلى 19 جنيها.

تراوح سعر مانجو جولك بين 15 إلى 18 جنيها.

تراوح سعر مانجو سكري بين 14 إلى 20 جنيها.

تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 12 إلى 16 جنيها.

أسعار الفاكهة

وتراوحت أسعار البرتقال البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر برتقال أبو سرة ما بين 4 و7 جنيهات، والبرتقال الصيفي ما بين 4 و7 جنيهات.

وتراوح سعر الجريب فروت بين 3 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر ما بين 6 إلى 8 جنيهات، والعنب الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات.