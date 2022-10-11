عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا وحلفائها.. مسلسل مستمر منذ فبراير الماضي

توعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الاثنين، بفرض عقوبات جديدة على دولة روسيا الاتحادية بعد قصفها القوي صباح أمس لأوكرانيا حيث طال القصف العاصمة الأوكرانية وقتل عدة أشخاص واقترب القصف من مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا

ووصف الرئيس الأمريكي الضربة الروسية بالوحشية وغير المبررة بعد أن تسببت في قتل وجرح المدنيين، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها مستمرون في تنفيذ العقوبات الأمريكية على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عقوبات أمريكية على روسيا وإيران مطلع سبتمبر

وطالت العقوبات الأمريكية على روسيا، أيضا شركة إيرانية تصدر الطائرات بدون طيارة إلى روسيا التي تستخدمها في أوكرانيا، وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مطلع سبتمبر الماضي بيانا توضح سبب العقوبات على 3 شركات إيرانية وفرد باعوا طيارات لروسيا، وذكر البيان: «روسيا تتخذ خيارات يائسة بشكل متزايد لمواصلة حربها غير المبررة ضد أوكرانيا، لا سيما في مواجهة عقوباتنا غير المسبوقة، والولايات المتحدة ملتزمة بفرض صارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران، وكذلك محاسبة إيران وأولئك الذين يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا»، مع التنويه أن جنودا روس تدربوا على استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في أغسطس الماضي قبل شرائها مباشرة، وبدأ استطلاع الروس للطائرات من أجل شرائها في يوليو الماضي بعد خمسة أشهر من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، واستطاعت الولايات المتحدة التوصل لهذا الخبر عبر صور التقطها الأقمار الصناعية.

عقوبات أمريكية على روسيا وداعميها

وفي منتصف سبتمبر، توسعت العقوبات لتشمل الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف بعد دعم لروسيا ضد أوكرانيا و3 من زوجاته، و3 من بناته، وابن عمه، خاصة بعد أن وصف قديروف نفسه بـ جندي لـ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذكرت حينها وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الأمريكية على روسيا تشمل أيضا فرق عمل روسيش ووصفتها حينها بأنها فرقة نازية تقاتل في صف روسيا.

عقوبات أمريكية على روسيا في فبراير

واستهلت واشنطن العقوبات الأمريكية على روسيا من خلال عقوبات على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا: سبيربنك، وفي تي بي بنك مع حظر التعامل مع 3 بنوك روسية إضافية وهي أوتكريتيه ونوفيكوم وسوفكوم، وعقوبات على روس مقربين من بوتين مثل كيريل شامالوف؛ أصغر ملياردير روسي، وصهر بوتين السابق، وبيتر فرادكوف؛ رئيس مصرف برومزفيزبنك، و إلينا غورغيفا؛ رئيسة مجلس إدارة بنك نوفيكوم و دينيس بورتنيكوف؛ نائب رئيس "في تي بي ويوري سليوسار؛ مدير شركة يونايتد أيركرافت كورب.