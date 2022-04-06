ابنتا بوتين وعائلة لافروف في مرمى عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن عقوبات جديدة ضد روسيا تستهدف ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا وكاترينا، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وزوجة وأبناء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وأعضاء بمجلس الأمن الروسي، منهم دميتري ميدفيديف الرئيس ورئيس الوزراء السابق.

الولايات المتحدة ستُشدد العقوبات ضد البنوك الروسية

وقالت الولايات المتحدة إنها ستشدد العقوبات الأمريكية ضد المصارف الروسية ردا على ما تصفه بأنه "جرائم حرب" تم ارتكابها في أوكرانيا، وبموجب هذه العقوبات، سيجري منع مصرفي سبيربانك وألفا بانك الروسيين من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، كما يُمنع على الأميركيين التعامل مع هاتين المؤسستين، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتقطع العقوبات المفروضة على جميع أفراد عائلة بوتين المقربين وصولهم للنظام المالي الأميركي وتجمد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة.

وكانت أوكرانيا قد اتهمت روسيا بارتكاب ما وصفته بمذابح جماعية وجرائم حرب، في بلدة بوتشا، القريبة من العاصمة كييف، كاشفة عن أنه تم العثور على جثث هناك عقب انسحاب القوات الروسية من هناك، وهو الأمر الذي ندد به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مكررا اتهامه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب.

بايدن يتوعد روسيا بمزيد من «العقوبات والعزلة»

وتوعد الرئيس الأمريكي، اليوم، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لزيادة عزلتها، على حد وصفه.

وفي المقابل نفت روسيا تورطها في هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذه لا تعدو كونها اتهامات مفبركة بغرض تشويهها وعرقلة المفاوضات بينها وبين أوكرانيا.

وكانت روسيا قد فرضت في وقت سابق عقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية شملت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وآخرين من الإدارة الأمريكية.