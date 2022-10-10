بوتين: الرد سيكون أشد قسوة حال تكرار أوكرانيا الأعمال العدائية

في آخر أخبار روسيا، استهدفت القوات الروسية العاصمة كييف صباح اليوم، بقصف صاروخي، حيث أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

الرئيس الأوكراني: صافرات الإنذار لا تهدأ

وضمن أخر أخبار روسيا اليوم، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وقال في حديث متلفز: «صافرات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا، هناك صواريخ تسقط، وللأسف هناك قتلى وجرحى».

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات تلفزيونية، أمس الإثنين، إنه تم توجيه ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية، مضيفًا أنّ الرد في حالة تكرار الأعمال العدائية سيكون أشد قسوة.

وأقر الرئيس الروسي بأن بلاده نفذت حملة القصف التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية، وقال: «وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردّنا سيكون أشد على أي أعمال عدائية».

ماكرون: باريس ستزيد دعمها العسكري لكييف

وضمن آخر أخبار روسيا اليوم، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقه البالغ حيال الضربات الروسية على أوكرانيا، وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بينما تعهد بزيادة الدعم العسكري لكييف.

وأدانت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ووصفتها بأنها «هجمات مروعة».

وقال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، في بيان صحفي إنها هجمات وحشية وجبانة، ووصف الضربات بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وقال إنها تصل إلى حد تصعيد إضافي للحرب في أوكرانيا بشكل غير مقبول على الإطلاق.

وفي إشارة إلى شكوى قدمتها مولدوفا بأن 3 صواريخ كروز أطلقتها روسيا انتهكت مجالها الجوي، قال المتحدث إن استخدام المجال الجوي للدول المجاورة لمهاجمة أوكرانيا غير مقبول أيضا.

وفي وقت سابق، كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة على تويتر: «مثل هذه الأعمال ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين، أدينها بأشد العبارات الممكنة، نقف مع أوكرانيا، هناك دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي».