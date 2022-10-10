المشدد 15عاما لسيدة أشعلت النار بمحصول قمح جارها في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد لمدة 15عاما، لاتهامها بإشعال النيران بمحصول قمح جيرانها بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة شهر مايو من العام الجاري، 2022 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما أقدمت «د، م»، من مركز أخميم بمحافظة سوهاج على إشعال النيران بمحصول القمح الخاص بجارها لوجود خلافات بينهما.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة بسوهاج للمدعوة «د.م»، تهمة إشعال النيران بأرض زراعة منزرعة بمحصول قمح، ملك «ص.م» 56 عاما، موظف، بأنه حال تواجده بالأرض الزراعية أبصر قيام المتهمة بإشعال النيران بمحصول القمح الخاص، به مما تسبب في إتلافه بالكامل، وذلك لوجود خلافات جيرة بينهم وجرى إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.