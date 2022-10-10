السيطرة على حريق اندلع في حوش منزل بسوهاج دون إصابات

شهدت دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في حوش إثر حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأدى إلى احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحوش دائرة المركز.

وعلى الفور إنتقل قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بحوش ملك «عبد اللطيف س ع» 45 سنة، موظف بالأوقاف، ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي السبب

وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق.