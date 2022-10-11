«فيها حاجة حلوة».. اكتشاف 50 موهبة رسم وغناء في حب الوطن بين طلاب كفر الشيخ

اكتشاف المواهب بالمدارس لعدد 50 طالبا وطالبة بإدارة شرق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والذين يبدعون بالرسم على الفحم وعمل لوحات معبرة عن حرب أكتوبر المجيدة، وآخرون يعزفون ألحانهم الموسيقية والغناء للوطن الغالي مصر، هم يجسدون بالفنون مدى حبهم لبلدنا الحبيبة ويوصلون رسالتهم لجموع المواطنين بالإقليم مصر «تعيش فينا» ونحن فداء ترابها.

عزف بالموسيقى في حب الوطن

تقول ولاء عمر، مدرسة موسيقى بإدرة شرق كفر الشيخ، إن اكتشاف المواهب من الطلاب المبدعين في الموسيقى والعزف والغناء يحتاج إلى مثابرة ومساندة لهم وتحفيزهم على النجاح فيما يحبون، وكذلك تنمية مواهبهم وهو ما نعمل عليه في توفير كل السبل لهم وتنمية مهاراتهم في الغناء خاصة الأغاني الوطنية الذين يبدعون بالغناء في حبها.

المسرح والإبداع في تجسيد لنصر أكتوبر

وتقول هالة جلال موجه التربية المسرحية بإدارة شرق التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إننا نقوم باكتشاف المواهب من الطلاب الذين لديهم موهبة الوقوف على خشبة المسرح وتقديم فن هادف وراقٍ سواء كان قيامهم بتقديم أدوار تاريخية، أو تجسيد أعمال عن نصر أكتوبر المجيد على خشبة المسرح بما يغرس لديهم الانتماء وحب الوطن.

الجدير بالذكر أن إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية برئاسة الدكتور سامح صديق، وتحت إشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التعليم بالإقليم، وعدد من المدرسين بقسم توجيه التربية الفنية والذي يضم عبير حتحوت موجة التربية الفنية بالإدارة، وكذلك ولاء عمر، وشيماء الأمام ، بقسم توجيه التربية الموسيقية، وهبة فاروق ، وانتصار البنداري ، بقسم التوجيه المسرحي، قد اكتشفوا نحو 50 طفلا وطالبا في عدد من المواهب منها العزف ، والغناء ، والتمثيل المسرحي، والرسوم على الخشب وبالفحم.