%55 تخفيضات على سلع ومستلزمات معرض «أهلا مدارس» في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير كل مستلزمات المدارس بمعرض «أهلاً مدارس» بتخفيضات تتراوح من 40% إلى 55%، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على توفير كل الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك، خلال تفقد المحافظ، لمعرض «أهلاً مدارس»، لتوفير مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

تخفيضات كبيرة

وتفقد محافظ كفر الشيخ المعرض والمنتجات المعروضة، للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، وناقش الأهالي المترددين عن المعرض على أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى ملائمتها لهم ولكل المستويات الإجتماعية، والاقتصادية للأُسرة بالمحافظة، معبرين عن رضاهم عن توافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، والتخفيضات التى تصل لـ55%، بمشاركة عدد كبير من العارضين.

التنسيق مع كبرى الشركات

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بإقامة معارض «أهلاً مدارس» على مستوى جميع مراكز المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية، بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة «كلنا واحد» للعمل على رفع المعاناة عن كاهل الاسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كبرى الشركات والمكتبات تزامنا مع اقتراب العام الدراسي، كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالمرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للاطمئنان منهم على مدى ملائمة أسعار المعروضات، وتوافر كافة الأدوات والاحتياجات المدرسية للطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة.