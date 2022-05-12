مدارس كفر الشيخ تحصد المراكز الأولى لفرق المرشدات بالجمهورية

حققت فرق المرشدات بتعليم كفر الشيخ المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ممثلة في عدد من المدارس التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعلمية، وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالفرق الفائزة سواء من مدارس التعليم العام، أو من مدارس ذوي الهمم، موجهاً الشكر لكل من ساهم في ذلك الإنجاز المتميز، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وميرفت كمال، الموجه الاول للتربية الرياضية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

فريق المرشدات لإدارة شرق يفوز بالمركز الأول

وحصل فريق المرشدات لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والذي ضم المدرسة الثانوية الصناعية للبنات، ومدرسة التجارة، ومدرسة الزراعة، والسعدية الجديدة للبنات، والاعدادية القديمة للبنات، والوحدة العربية الابتدائية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما حصل فريق مركز مدرسة النور للمكفوفين على المركز الأول، وحصلت مدرسة الامل للصم وضعاف السمع على المركز الأول، للمستوى الثاني.

كما حصل فريق مرشدات الدمج بين ذوي الهمم، من طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، والأسوياء ممثلين في مدرسة سخا النموذجية للتعليم الأساسي، على المركز الأول، باعتباره نموذج متميز في الدمج بين ذوي الهمم والأسوياء، مما دفع لجنة التحكيم لاتخاذ هذا الفريق نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً أن المديرية تقوم بتفعيل الأنشطة الطلابية على أكمل وجه، فضلاً عن اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، من خلال الاشتراك في كافة المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن مدارس كفر الشيخ متميزة، وحصدت على المراكز الأولى في مختلف المسابقات.