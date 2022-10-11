علاء عصام: اتفقنا على عقد اجتماعات لجان الحوار الوطني بالتوازي

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ناقش خطوات المرحلة المقبلة، واتفقت لجنة المقررين مع مجلس الأمناء على أن تعقد اجتماعات المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على التوازي وليس على التوالي، ليكون كل أسبوع يومين لكل محور وتشمل الاجتماعات 30 مشاركا في كل لجنة يتضمنون المشاركين من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين والمسؤولين من الحكومة.

التوازن بين قوى الأغلبية والخبراء والمعارضة

وأوضح «عصام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن لجان الحوار الوطني ستشهد حالة من التوازن بين قوى الأغلبية والخبراء والمعارضة، مضيفا أن نتائج المؤتمر الاقتصادي ستناقش في المحور الاقتصادي للحوار الوطني ويدل ذلك على أن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.

ارتفاع فاتورة الاقتصاد بسبب مشكلات سلاسل الإمداد

وأشار النائب علاء عصام إلى أننا بصدد مواجهة عالم تحدث به أزمات كبرى مع ارتفاع فاتورة الاقتصاد بسبب مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي جاء في وقت يؤكد على صحة خطة الدولة المصرية وسيرها بخطى ثابتة وواضحة، وموضوع السيارات وأزمته في غاية الأهمية في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن السيارات الصديقة للبيئة، وخلال عام ونصف سيكون هناك إنتاج لأول سيارة كهربائية مصرية يمكن تصديرها بعد ذلك، خاصة وأننا نسعى لإنتاج ذكي يتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة.