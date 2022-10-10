حسام الخولي: المحور الاقتصادي في الحوار الوطني محل اهتمام الجميع

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن محاور الحوار الوطني جاءت في غاية الأهمية، والظروف العالمية التي يمر بها العالم جعلت المحور الاقتصادي محل اهتمام الجميع والأولوية لدى المواطن، موضحا أن الوضع الاقتصادي الحالي يؤكد أهمية إقامة مؤتمر دولي.

الأزمات الاقتصادية العالمية

وأوضح «الخولي» خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأزمات الاقتصادية العالمية أكدت أن المشكلات متداخلة وليست خاصة بوزارة أو هيئة بعينها، وأصبحت المشكلات متشابكة بين عدة جهات، ما دعا لأهمية إقامة مؤتمر يتضمن رجال الأعمال والاقتصاد والسياسية لمناقشة الأوضاع الحالية والخروج بحلول قوية ودائمة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مناقشة لرؤى الأحزاب وبعض الخبراء، والمؤتمر الاقتصادي سيدعو كل من يعمل في الاقتصاد ولديه فكر وخبرة لمناقشة المشكلات، ولاشك أن جميع محاور الحوار الوطني مهمة ولكن المحور الاقتصادي هو الأساس في المرحلة الراهنة.

تقبل وجهات النظر في الحوار الوطني

وأكد أن الحزب يتعامل بمنطلق انفتاحي يتقبل كل وجهات النظر التي يمكن أن تفيد المجتمع، وهناك قناعة بأن الحزب الأفضل هو الذي يحقق عملا فعليا على أرض الواقع، والصندوق الانتخابي هي الخطوة الأخيرة.