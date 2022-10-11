عامل يصيب نجل شقيقته بنزيف بالمخ لخلافات الميراث بسوهاج

تجرد خال من صلة الرحم التي تربطه بنجل شقيقته الشاب، وضربه بعصا محدثا له نزيفا بالمخ لخلافات الميراث بينهما في سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز قسم أول سوهاج بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو «محمد م ر ع» سن 24 عاما، عامل، ويقيم دائرة القسم، مصاباً بنزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ادعاء تعدٍ من آخرين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، للمجني عليه، وبسؤال والدته المدعوة «شيماء م م ا»، 43 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية أفادت باتهام شقيقها «خال المصاب» المدعو «يوسف م م ا»، 42 عاما، عامل، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته مستخدمها عصا «شوم» بسبب خلافات حول الميراث بينهما.

اعتراف المتهم

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح علاء سرحان، المحامي، لـ«الوطن» أنه وفقا للمادة 242 من قانون العقوبات فإن المتهم بالضرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة 200 جنيه.