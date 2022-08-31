شاب يقتل عمه بسبب خلافات على الميراث في الشرقية

توفى شاب متأثرًا بإصابته بجرح طعني على يد ابن شقيقه، في مشاجرة بين عائلتين بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

مشاجرة بسبب خلاف على ميراث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بمقتل «ف. ع» 35 عامًا مقيم بقرية ينهون التابعة لمركز منيا القمح على يد ابن شقيقه، بسبب خلاف على الميراث.

التحفظ على جثة الشاب

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثة لمستشفى الزقازيق العام لمعرفة الصفة التشريحية، وفي وقت لاحق أصدرت النيابة قرارًا بالتصريح بالدفن.

خبير قانوني يوضح العقوبة

ومن جانبه قال مجدي صلاح الغمري، الخبير القانوني، إن واقعة القتل إذا حدثت بسبب مشاجرة فإن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وأضاف أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وأكد أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.