افتتحه الرئيس.. مستشفى أبوتيج النموذجي صرح طبي يخدم جنوب أسيوط

أصبح مستشفى أبوتيج النموذجي في محافظة أسيوط، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بعد تطويره وتحويله إلى مستشفى نموذجي، رائد في إجراء العمليات الكبيرة والمعقدة، حيث تحول إلى صرح طبي كبير يخدم مراكز جنوب أسيوط.

المستشفى النموذجي الجديد استطاع، خلال الفترة الأخيرة، إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبيرة بعد تجهيزه بـ147 سريرًا و6 غرف عمليات و14 سرير طوارئ 17 عيادة خارجية و46 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة أشعة مقطعية ورنين و3 أشعة عادية.

تقديم جميع الخدمات الطبية

وقال محمد أحمد، أحد أهالي مركز أبوتيج، إن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تطوير بعض المنشآت الصحية بمختلف القرى والمراكز، وكان من ضمنها تحويل مستشفى أبوتيج إلى مستشفى نموذجي بتوجيهات الرئيس السيسي، حتى أصبح المستشفى الآن يقدم جميع الخدمات الطبية وإجراء العمليات الكبرى والمعقدة على يدي متخصصين بخلاف ما كانت عليه في الماضي، فحاليا جميع الأجهزة موجودة ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والأشعة المختلفة التي توفر الراحة والجهد على المرضى.

خدمة مراكز جنوب محافظة أسيوط

وأضاف خالد علي، مواطن آخر، أن مستشفى أبوتيج النموذجي نموذج للمستشفيات الجديدة التي تقوم الدولة بقيادة الرئيسي السيسي بتعميمها بكل مراكز المحافظة للاهتمام بصحة المرضي والمواطنين وتقديم خدمة طبية عالية، فمستشفي ابوتيج التي اصبحت تخدم قري ومراكز أبوتيج وساحل سليم والبداري وصدفا والغنايم وكافة مناطق جنوب أسيوط، وتخفيف العبء علي مستشفيات الجامعة والصحة بمدينة أسيوط، فجميع الامكانيات اصبحت متاحة والمبني افضل من المستشفيات الخاصة المتواجة بالخارج فاجهزة الغسيل الكلوي متوفرة والعناية وغرف العمليات وكل الامكانيات متاحة.

العمليات التي تم إجراؤها موخرًا

وقال الدكتور هشام الشريف، مدير عام المستشفي، إن المستشفي خلال الفترة الاخيرة في إجراء بعض العمليات الجراحية لأول مرة حيث نجحت المستشفي في إعادة السمع لطفلة كانت فقدة السمع منذ عدة شهور وذلك عن طريق عملية دقيقة لحقن الاذن بالبلازما الغنية بالصفائح باستخدام الميكروسكوب الجراحي، وعملية أخري بقسم العظام تجري لاول مرة بالمستشفي وهي تغير مفصل ركبة صناعي بسبب خشونة مفصل المريض، واجراء عملية تثبيت الفقرات القطنية بواسطة المسامير ، واستئصال الانزلاق الغضروفي لمريض .

وأضاف مدير عام المستشفي، أن المستشفي النموذجي بعد تطويرها نجحت في استقبال طفل لدية 14 عاما يعاني من حروق خطيرة من الدرجة الثالث، ونجح قسم جراحة التجميل في إجراء عملية جراحة ترقيع جلدي وتمت العملية بنجاح، وكذلك لأول مرة تشغيل عيادة التشخيص عن بعد والتي تساعد في مناظرة الحالات التي تحتاج إلي اساتذة جامعة كحالات الاورام وحالات الغدد وحالات سكر الدم.