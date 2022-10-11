مصرع عامل صدمته سيارة نقل بالخطأ بسوهاج.. «السواق كان راجع ومشافوش»

اصطدم سائق سيارة نقل في سوهاج بعامل، أثناء رجوع السائق بسيارته للخلف، ما أدى لوفاة العامل.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة الكوثر من الأهالي بوجود حادث تصادم ومتوفى بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبالإنتقال تبين أنه أثناء قيادة المدعو مسعد س ح ع سن 42 عاما سائق ويقيم بمحافظة القليوبية لسيارة نقل وحال رجوعه للخلف للتحميل من إحدي المصانع إصطدم بالمدعو عبد الوهاب ع ص ع سن 25 عاما عامل بدائرة مركز أخميم قد تصادف تواجده خلف السيارة مما نتج عنه وفاته بالحال.

وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم كما أضاف أنه لم يشاهد المتوفي أثناء رجوعه للخلف كما أفادا كل من أحمد م ا ع ة سن 35 عاما عامل ويقيم دائرة مركز أخميم شاهد الواقعة و حاتم ص ع ع سن 56 عاما مدرس، عم المتوفى ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص ونفي عم المتوفى الشبهة الجنائية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح علاء عمر المحامي لـ«الوطن»، إن عقوبة الإصابة الخطأ وفقا لقانون العقوبات تصل لحبس عامين وغرامة مالية.