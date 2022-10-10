إصابة شخصين في حادث تصادم بالجيزة.. الفرامل كلمة السر

أصيب شخصان صدمتهما سيارة تابعة لإحدى شركات السياحة بسبب خلل في فرامل السيارة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وعمل الإسعافات اللازمة لهما، كما تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الهرم يفيد بإصابة شخصين بعدما صدمتهما سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات السياحة، وبانتقال العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، وبإجراء التحريات تبين أنه خلال توقف ميكروباص تابع لإحدى شركات السياحة داخل المنطقة الأثرية اتجاه بوابة الخروج قيادة سائق مقيم بالزيتون في القاهرة، وخلال وجوده خارجها حدث خلل بالفرامل أدى إلى اندفاع السيارة.

تفاصيل وقوع الحادث

كما تبين أن اندفاع السيارة تسبب في الحادث بعد اصطدامها بمصاب بكدمات وسحجات في ظهره، وأحد الأشخاص 24 سنة خيال ومقيم في نزلة السمان الهرم مصاب بكدمات وسحجات في الساقين.

وجرى تحويلهما لمستشفى الهرم بواسطة سيارة الإسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.